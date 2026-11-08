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کد خبر: 4200534 1944 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

هزار نفر در ایران صاحب منصبند؛ هواپیمای اوکراینی چه شد؟!

حمزه صفوی استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه حدود هزار نفر به صورت گردشگری مناصب حساس را در اختیار دارند و اشخاص با وجود شکست از چرخه مدیریت حذف نمی‌شوند، به عنوان مصداق ماجرای هواپیمای اوکراینی را مطرح کرد و پرسید در نهایت چه شد؟ اظهارات صفوی را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:ویدیونبض خبرسقوط هواپیمای اوکراینحادثه سقوط هواپیمای اوکراینیحمزه صفوی

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دیدگاه‌ها (2)

ناشناس ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۲:۲۷

جناب حمزه! حرفی بهتر از این برای زدن پیدا نکردید؟ میشه علت این بیش فعالی بیهوده کلامی تان را توضیح بدهید. اگر پدر سرکار عالی جزو همان صاحب منصبان نبود کسی اصلا می فهمید که شما وجود دارید؟

ناشناس ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۲:۴۶ · در پاسخ به ناشناس

تا به حال به تفاوت "من قال" و "ما قال" اندیشیده ای؟ کلام مهمتر از گوینده آن است.

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