هزار نفر در ایران صاحب منصبند؛ هواپیمای اوکراینی چه شد؟!

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حمزه صفوی استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه حدود هزار نفر به صورت گردشگری مناصب حساس را در اختیار دارند و اشخاص با وجود شکست از چرخه مدیریت حذف نمی‌شوند، به عنوان مصداق ماجرای هواپیمای اوکراینی را مطرح کرد و پرسید در نهایت چه شد؟ اظهارات صفوی را می‌بینید و می‌شنوید.