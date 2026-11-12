به گزارش تابناک؛ دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، و نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، طرفین ضمن تبادل نظر، مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بررسی قرار داده و بر اهمیت دیپلماسی، گفت‌وگوهای سازنده و همکاری‌های چندجانبه در مواجهه با چالش‌های مشترک جهانی تأکید کردند.



