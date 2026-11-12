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دیدار رئیس اقلیم کردستان عراق با رئیس‌جمهور کشورمان

رئیس اقلیم کردستان عراق در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با رئیس‌جمهور کشورمان دیدار کرد.

کد خبر: 4201387تاریخ انتشار: 498 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، و نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، طرفین ضمن تبادل نظر، مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بررسی قرار داده و بر اهمیت دیپلماسی، گفت‌وگوهای سازنده و همکاری‌های چندجانبه در مواجهه با چالش‌های مشترک جهانی تأکید کردند.


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بارزانیرئیس جمهوردیداررئیس اقلیم کردستان عراقدکتر مسعود پزشکیان

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