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دیدار رئیس اقلیم کردستان عراق با رئیسجمهور کشورمان
رئیس اقلیم کردستان عراق در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با رئیسجمهور کشورمان دیدار کرد.
به گزارش تابناک؛ دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، و نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در حاشیه سیویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار، طرفین ضمن تبادل نظر، مهمترین مسائل منطقهای و بینالمللی را مورد بررسی قرار داده و بر اهمیت دیپلماسی، گفتوگوهای سازنده و همکاریهای چندجانبه در مواجهه با چالشهای مشترک جهانی تأکید کردند.
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