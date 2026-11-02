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دیدار وزرای امور خارجه ایران و ترکمنستان+عکس

وزیر امور خارجه ایران، صبح امروز دوشنبه ۱۱ آبان در دیدار با رشید مردوف، معاون رئیس کابینه وزیران و وزیر امور خارجه ترکمنستان، درباره راه‌های گسترش روابط دوجانبه، منطقه‌ای و ... گفت‌وگو کرد.

کد خبر: 100000134تاریخ انتشار: 3438 بازدید

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به گزارش تابناک؛ در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت مناسبات تهران و عشق‌آباد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی تأکید کردند.

رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان در این دیدار با اشاره به نزدیکی تاریخی دو کشور آن را پایه توسعه روابط در آینده دانست و گفت: بسیار خوشحالم که از ۳۵ سال پیش و از بدو استقلال ترکمنستان در همه بخش‌ها اعم از تجاری و سیاسی و فرهنگی روابط رو به گسترشی با ایران داریم.

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برچسب ها

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