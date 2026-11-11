عکس: سفر رئیس جمهور به ترکیه

دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز، به‌منظور شرکت و سخنرانی در سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ ۳۱) ، با بدرقه رسمی معاون اول رئیس جمهور، معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه عازم ترکیه شد.