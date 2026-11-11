صفحه نخست»عکس»خبری»عکس 2841بازدید۰ پ کد خبر: 4201148 ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۰۹:۲۴ عکس: سفر رئیس جمهور به ترکیه دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران، صبح امروز، بهمنظور شرکت و سخنرانی در سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ ۳۱) ، با بدرقه رسمی معاون اول رئیس جمهور، معاون بینالملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه عازم ترکیه شد. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاترکیهرئیس جمهورعکس خبری مطالب مرتبطعکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷عکس: جلسه هماهنگی مدیریت مصرف انرژی و سوختتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶عکس: تسلیم استوارنامه سفرای کشورها به رییس جمهورتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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