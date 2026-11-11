به گزارش تابناک؛ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای مسلح ما لحظاتی پیش توانستند مانع ورود چند جنگنده اف ۱۵ سعودی به حریم هوایی پایتخت شوند و به لطف خدا این جنگنده‌ها مجبور به ترک منطقه شدند.

حملات هوایی و توپخانه‌ای عربستان به جنوب و شمال یمن

این درحالی است که جنگنده‌های عربستان بامداد امروز سلسله حملات هوایی را به شهرستان‌های المقاطره و الشمایتین در استان‌های تعز و لحج در جنوب غرب یمن انجام دادند.

همچنین مناطق مختلف شهرستان مرزی شدا در استان صعده در شمال یمن هدف حملات توپخانه‌ای عربستان قرار گرفت.

بر اساس گزارش المسیره، توپخانه عربستان همچنین روستاهایی در منطقه آل ثابت، واقع در شهرستان مرزی قطابر استان صعده، را هدف قرار داده است.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره گرفت و متعاقب آن عربستان (۲۲ تیرماه) اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ نیروهای مسلح این کشور روبه رو شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان موفق شدند به پیروزیهای بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی المخا و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیروهای ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت عربستان بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.

منبع: ایرنا