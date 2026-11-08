حمله چهارگانه یمن به عمق خاک عربستان

نیروهای مسلح یمن از اجرای چهار عملیات علیه اهدافی در عمق خاک عربستان خبر دادند. عملیاتی که به گفته این نیروها، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، تأسیسات آرامکو و مرکز مالی ریاض را هدف قرار داده است.





به گزارش تابناک؛ سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: در پاسخ به تجاوزات وحشیانه سعودی علیه کشور و مردم ما و در چارچوب پاسخ به جنایات فجیع آن‌ها که آخرین آن، کشتار بازار الحضاره در الوازعیه و ساختمان‌های مسکونی در بنی حشیش بود و بیش از ۱۲۰ شهید و مجروح داشت که بیشتر آنها زن و کودک بودند.

عملیات اول، فرودگاه خالد بین‌المللی، مخازن آرامکو و مرکز مالی در پایتخت دشمن سعودی، ریاض را هدف قرار دادیم و به لطف خدا، اصابت‌ها مستقیم و دقیق بود و خسارات زیادی به اهداف مورد نظر وارد شد.

عملیات دوم، شرکت آرامکو در بقیق را هدف قرار داد و اصابت مستقیم به آن وارد شد و آتش‌سوزی در مناطق مورد هدف رخ داد.

عملیات سوم، تجمع‌های نیروهای سعودی وابسته به افسر سعودی، فارس الشمری در شرق استان الجوف و منطقه مدغل در استان مأرب را هدف قرار داد و تلفات و زخمی‌های زیادی به جا گذاشت.

عملیات چهارم، تجمع‌های نیروهای سعودی وابسته به افسر سعودی، بدر الحربی در منطقه المضاربه در استان لحج را هدف قرار داد و تلفات و زخمی‌های زیادی به جا گذاشت.

نیروهای مسلح یمن، عملیات‌های نظامی خود را به سمت عمق خاک سعودی ادامه خواهند داد تا انتقام خون مردم خود را بگیرند و از تجاوزات سعودی جلوگیری کنند.

منبع: تسنیم