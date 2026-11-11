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پزشکیان و نخست‌وزیر نروژ دیدار کردند

نخست‌وزیر نروژ در حاشیه اجلاس کاپ ۳۱ در ترکیه با رئیس‌جمهور پزشکیان دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

کد خبر: 4201302تاریخ انتشار: 642 بازدید۰

پزشکیان
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، و یوناس گار استوره، نخست‌وزیر نروژ، در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه دیدار و گفت‌وگو کردند.

پزشکیان

در این دیدار، طرفین ضمن تبادل نظر درباره وضعیت روابط دوجانبه، مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند و بر اهمیت دیپلماسی، گفت‌وگوهای سازنده و همکاری‌های چندجانبه در مواجهه با چالش‌های مشترک جهانی تأکید کردند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

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برچسب ها

ترکیهرئیس جمهورمسعود پزشکیانتغییرات اقلیمینخست وزیر نروژ

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