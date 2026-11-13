||18:21
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرایران و چین: از شراکت تجاری تا نقش‌آفرینی راهبردی در نظم اقتصادی نوظهور
654بازدید
۰

دستگیری باند حرفه‌ای کپی کارت بانکی در شرق تهران

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری باند پنج نفره کپی کارت‌های بانکی در این بخش از استان تهران خبر داد.

کد خبر: 4201626تاریخ انتشار: 654 بازدید۰
ذستگیری
به گزارش تابناک از مرکز اطلاع رسانی ستاد فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، سردار شهرام امیریان روز جمعه با اعلام این خبر اظهار کرد: این باند پنج نفره کپی کارت بانکی به صورت فروشنده سیار یا دکه‌دار، کارت‌های مشتریان را در حاشیه بزرگراه‌ها با دستگاه اسکیمر کپی می‌کردند که با تلاش پلیس فتای شرق استان تهران دستگیر شدند.

وی افزود: این پرونده تاکنون ۱۳۰ شاکی دارد و مبلغ کلاهبرداری این افراد به ۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: مال‌باختگان جرایم سایبری می‌توانند در اولین فرصت با شماره ۰۹۶۳۸۰ پلیس تخصص فتا تماس بگیرند تا هر چه سریعتر به مشکلشان رسیدگی شود.

کشف ۴۰۸ کیلوگرم مواد مخدر در شرق استان تهران

امیریان همچنین از اجرای سی و یکمین طرح آرامش در شهر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر ویژه شرق استان تهران و کشف ۴۰۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این بخش از استان تهران خبر داد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: سی و یکمین طرح آرامش در شهر و امید به زندگی با هدف پاکسازی نقاط آلوده شهری و روستایی، پاکسازی اطراف مراکز و محیط‌های آموزشی به مدت ۴ روز در سطح استان و با محوریت کلان شهر استان اجرا شد.

وی افزود: در این طرح که با بهره‌گیری از توان ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و امکانات موجود اجرا شد، ۴۰۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر و ۸ عدد قرص روانگردان کشف و ۴۸۴ نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری و ساماندهی و ۱۳۸ نفر خرده فروش و همچنین ۴ نفر قاچاقچی دستگیر شدند.

وی همچنین از توقیف ۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت و کشف تعدادی قبضه سلاح سرد در اجرای این طرح یاد کرد.

فرماندهی انتظامی شرق استان تهران تأمین امنیت هفت شهرستان ورامین، قرچک، پیشوا، پاکدشت، پردیس، دماوند و فیروزکوه را بر عهده دارد.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

دستگیریکلاهبرداریپلیسباند حرفه ایاسکیمرکپی کارت بانکی

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۱
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.