به گزارش تابناک از مرکز اطلاع رسانی ستاد فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، سردار شهرام امیریان روز جمعه با اعلام این خبر اظهار کرد: اینبه صورتیا، کارت‌های مشتریان را درباکپی می‌کردند که با تلاش پلیس فتای شرق استان تهران دستگیر شدند.

وی افزود: این پرونده تاکنون ۱۳۰ شاکی دارد و مبلغ کلاهبرداری این افراد به ۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: مال‌باختگان جرایم سایبری می‌توانند در اولین فرصت با شماره ۰۹۶۳۸۰ پلیس تخصص فتا تماس بگیرند تا هر چه سریعتر به مشکلشان رسیدگی شود.

کشف ۴۰۸ کیلوگرم مواد مخدر در شرق استان تهران

امیریان همچنین از اجرای سی و یکمین طرح آرامش در شهر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر ویژه شرق استان تهران و کشف ۴۰۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این بخش از استان تهران خبر داد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: سی و یکمین طرح آرامش در شهر و امید به زندگی با هدف پاکسازی نقاط آلوده شهری و روستایی، پاکسازی اطراف مراکز و محیط‌های آموزشی به مدت ۴ روز در سطح استان و با محوریت کلان شهر استان اجرا شد.

وی افزود: در این طرح که با بهره‌گیری از توان ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و امکانات موجود اجرا شد، ۴۰۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر و ۸ عدد قرص روانگردان کشف و ۴۸۴ نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری و ساماندهی و ۱۳۸ نفر خرده فروش و همچنین ۴ نفر قاچاقچی دستگیر شدند.

وی همچنین از توقیف ۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت و کشف تعدادی قبضه سلاح سرد در اجرای این طرح یاد کرد.

فرماندهی انتظامی شرق استان تهران تأمین امنیت هفت شهرستان ورامین، قرچک، پیشوا، پاکدشت، پردیس، دماوند و فیروزکوه را بر عهده دارد.



