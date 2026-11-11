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تابناک
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پایان کار سرکرده گروه اخاذی در شهرک غرب

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری سرکرده گروهی خبر داد که با پوشش دلالی خودرو، فروشندگان را در محدوده شهرک غرب تهدید و از آنان اخاذی می‌کردند.

کد خبر: 4201154تاریخ انتشار: 780 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ بررسی گزارش‌های مردمی نشان می‌داد اعضای این گروه با کشاندن فروشندگان خودرو به محل‌های موردنظر خود و تنظیم اسناد و مدارک دارای ایراد، زمینه اختلاف و درگیری را فراهم می‌کردند و در برابر اعتراض شهروندان، به تهدید و ضرب‌وشتم متوسل می‌شدند.

به گفته پلیس، در آخرین مورد، پس از مخالفت یکی از فروشندگان با خواسته‌های این افراد، متهمان با استفاده از سلاح گرم و تیراندازی هوایی، وی را تهدید و موجب ارعاب شهروندان شدند.

ادامه تحقیقات برای شناسایی سایر متهمان

با ارجاع پرونده به پایگاه دوم پلیس اطلاعات، مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل حضور متهمان، سرکرده گروه را دستگیر و اقلام مرتبط با فعالیت مجرمانه را کشف کردند.

پلیس اعلام کرد شناسایی و دستگیری سایر افراد مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد.

منبع: مهر


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برچسب ها

دستگیریسرقتاخاذیمتهمشهرک غرب

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