پایان کار سرکرده گروه اخاذی در شهرک غرب

به گزارش تابناک؛ بررسی گزارش‌های مردمی نشان می‌داد اعضای این گروه با کشاندن فروشندگان خودرو به محل‌های موردنظر خود و تنظیم اسناد و مدارک دارای ایراد، زمینه اختلاف و درگیری را فراهم می‌کردند و در برابر اعتراض شهروندان، به تهدید و ضرب‌وشتم متوسل می‌شدند.

به گفته پلیس، در آخرین مورد، پس از مخالفت یکی از فروشندگان با خواسته‌های این افراد، متهمان با استفاده از سلاح گرم و تیراندازی هوایی، وی را تهدید و موجب ارعاب شهروندان شدند.

ادامه تحقیقات برای شناسایی سایر متهمان

با ارجاع پرونده به پایگاه دوم پلیس اطلاعات، مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل حضور متهمان، سرکرده گروه را دستگیر و اقلام مرتبط با فعالیت مجرمانه را کشف کردند.

پلیس اعلام کرد شناسایی و دستگیری سایر افراد مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد.

منبع: مهر



