فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خبرداد:
کشف ۲۴ فقره سرقت تجهیزات مخابراتی در کرمانشاه
گروه استانها - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: با تلاش ماموران پلیس مرکز استان ۳ سارق حرفه ای دستگیر و در مجموع به ۲۴فقره سرقت کابل و تجهیزات مخابراتی اعتراف کردند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه،«حیدر حق جویان» فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت کابل برق و تجهیزات مخابراتی در کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی ۳ سارق حرفه ای شده و در عملیات هایی نسبت به دستگیر آنها اقدام کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب ۲۴فقره سرقت کابل برق و تجهیزات مخابراتی، از معرفی آنها به دستگاه قضائی جهت صدور احکام لازم خبر داد.
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