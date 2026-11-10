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فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد:

دستگیری باند ۴ نفره سارقان حرفه‌ای منزل در ایلام

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری اعضای باند ۴ نفره سارقان حرفه‌ای منزل و کشف بیش از ۱۷ فقره سرقت در شهرستان ایلام و یکی از استان‌های همجوار خبر داد.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 4201023تاریخ انتشار: 6 بازدید۰

سردار گراوندی

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام ،«روح‌اله گراوندی» فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل و نارضایتی شهروندان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، هویت یکی از متهمان را در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و با هماهنگی پلیس آن استان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار کرد: در ادامه نیز سایر اعضای باند طی چند عملیات جداگانه در ایلام و یکی از شهرستان‌های استان دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی به بیش از ۱۷ فقره سرقت منزل اعتراف کردند.

 گراوندی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

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تابناکباند سرقتفرمانده انتظامی ایلام

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