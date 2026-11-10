فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد:
دستگیری باند ۴ نفره سارقان حرفهای منزل در ایلام
گروه استانها - فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری اعضای باند ۴ نفره سارقان حرفهای منزل و کشف بیش از ۱۷ فقره سرقت در شهرستان ایلام و یکی از استانهای همجوار خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام ،«روحاله گراوندی» فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل و نارضایتی شهروندان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، هویت یکی از متهمان را در یکی از استانهای همجوار شناسایی و با هماهنگی پلیس آن استان دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار کرد: در ادامه نیز سایر اعضای باند طی چند عملیات جداگانه در ایلام و یکی از شهرستانهای استان دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی به بیش از ۱۷ فقره سرقت منزل اعتراف کردند.
گراوندی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
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