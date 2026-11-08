سرقت علائم هشداردهنده در محور دهلران – اندیمشک

گروه استان‌ها - رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دهلران از سرقت تعدادی از تابلوها و علائم هشداردهنده در مسیر دهلران به اندیمشک طی شبانه‌روز گذشته خبر داد.

«علیرضا قاسمی» رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دهلران در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام اظهار کرد: با توجه به افزایش حوادث جاده‌ای در محور دهلران به اندیمشک، این اداره براساس وظیفه سازمانی و مصوبات شورای ترافیک، اقدام به افزایش علائم هشداردهنده در این مسیر کرده است.

وی افزود: متأسفانه طی شبانه‌روز گذشته، تعداد قابل‌توجهی از علائم هشداردهنده‌ای که به‌تازگی برای تأمین امنیت جانی رانندگان نصب شده بود، به سرقت رفت.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دهلران با تأکید بر اینکه این تابلوها و علائم برای ایمنی بیشتر رانندگان نصب شده‌اند، از مردم خواست هرگونه مورد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ یا ۱۴۱ و همکاران راهداری اطلاع دهند.

وی تصریح کرد: تابلوهای نصب‌شده از نوع کامپوزیت هستند و هیچ ارزش مالی برای سارقان ندارند.

قاسمی ادامه داد: نیروهای راهداری به‌صورت مستمر و براساس وظیفه سازمانی، به‌شکل محسوس و نامحسوس در مسیرهای مواصلاتی حضور دارند و علاوه بر نظارت بر تردد رانندگان عمومی، پایش جاده‌ها را نیز در دستور کار خود دارند.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های فرمانده انتظامی شهرستان و نیروهای تحت امر وی، گفت: تحقیقات لازم برای بررسی و شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار نیروی انتظامی و همکاران راهداری قرار گرفته است.

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