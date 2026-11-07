واکنش اداره کل راهداری به مطلب تابناک + پی نوشت تابناک

گروه استان‌ها - پس از انتشار گزارش «دستور استاندار ایلام بر زمین ماند؛ حادثه همچنان در کمین رانندگان» در تاریخ ۱۴ آبان، روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام جوابیه‌ای به شرح زیر برای این خبرگزاری ارسال کرد که بدون دخل و تصرف منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام پس از انتشار گزارش « دستور استاندار ایلام بر زمین ماند؛ حادثه همچنان در کمین رانندگان » در تاریخ ۱۴ آبان، روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام جوابیه‌ای به شرح زیر برای این خبرگزاری ارسال کرد که بدون دخل و تصرف منتشر می‌شود:

مدیریت محترم خبرگزاری تابناک در استان ایلام

با سلام و احترام

در پی انتشار کلیپی در آن رسانه با موضوع عدم ایمن‌سازی محور دهلران–اندیمشک، به اطلاع می‌رساند عملیات ایمن‌سازی این محور در محدوده دشت‌عباس تا سپتون به طول حدود ۲۰ کیلومتر، با هدف ارتقای ایمنی تردد و در راستای اجرای مصوبات شورای ترافیک استان انجام شده است.

در همین راستا، پس از بازدیدهای میدانی با حضور کارشناسان حوزه ایمنی و پلیس راه، تصمیمات کارشناسی لازم برای ارتقای ایمنی این مسیر در شورای ترافیک استان به تصویب رسید و عملیات خط‌کشی و نصب تجهیزات ایمنی در محدوده یادشده به اجرا درآمد.

این اقدامات شامل نصب تابلوهای کامپوزیتی مسیرنما، خطرنمای پل، تابلوهای انتظامی، علائم محدودیت سرعت و همچنین ایمن‌سازی حفاظ پل‌ها بوده است.





علاوه بر این، به‌منظور مدیریت سرعت خودروهای عبوری و کاهش احتمال وقوع سوانح رانندگی، ۱۲ مقطع حادثه‌خیز در محدوده بخش دشت‌عباس با همکاری کارشناسان پلیس راه استان و شهرستان و کارشناسان راهداری شناسایی و برای احداث سرعت‌کاه جانمایی شده است.

در حال حاضر نیز عملیات اجرایی احداث سرعت‌کاه‌های آسفالتی در نقاط شناسایی‌شده، همراه با نصب علائم هشداردهنده و تجهیزات آشکارسازی، با جدیت در حال انجام است.

بنابراین، همان‌گونه که در مستندات تصویری اقدامات انجام‌شده نیز مشخص است، عملیات ایمن‌سازی این محور در بخش‌های یادشده اجرا شده و اقدامات تکمیلی برای ارتقای هرچه بیشتر ایمنی و کاهش سوانح رانندگی نیز ادامه دارد.





روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام

پی‌نوشت تابناک:

این رسانه ضمن قدردانی از تلاش‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام در نقاط مختلف استان، با توجه به حادثه‌خیز بودن محور دهلران–اندیمشک، توجه ویژه و مستمر به ایمن‌سازی این مسیر را خواستار است تا شاهد کاهش تلفات و سوانح جاده‌ای در این محور باشیم.

همچنین با تأکید بر اینکه بخشی از حوادث رانندگی در این مسیر ناشی از نحوه رانندگی کاربران جاده است، لازم می‌دانیم اختصاص اعتبارات لازم برای فرهنگ‌سازی در حوزه رانندگی از سوی این اداره کل و سایر دستگاه‌های مسئول صورت گیرد و نتایج آن به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.

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