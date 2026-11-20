مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام خبر داد:
حفار غیرمجاز آثار تاریخی در ایوان دستگیر شد
گروه استانها - مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام از دستگیری یک حفار غیرمجاز در شهرستان ایوان خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «فرزاد شریفی»مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی رصد و اقدامات حفاظتی، یک نفر از اهالی شهرستان گیلانغرب که در حال انجام حفاری غیرمجاز در شهرستان ایوان بود، با همکاری فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان و همراهی نیروی انتظامی شهرستان ایوان شناسایی و مدیر اداره میراثفرهنگی شهرستان ایوان، دستگیر شد.
وی افزود: در جریان این عملیات، یک دستگاه موتور برق، دو دستگاه پیکور، پتک، تیشه، بیل بدون دسته، کلنگ، حدود ۳۰ متر کابل برق و یک دستگاه خودروی پژو پارس از متهم کشف و توقیف شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار و محوطههای تاریخی استان بیان کرد: حفاری غیرمجاز و هرگونه تعرض به آثار و محوطههای تاریخی، اقدامی غیرقانونی است و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.
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