گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، ضمن ابراز همدردی با خانواده جان‌باختگان واژگونی اتوبوس در مسیر دشت‌عباس به مورموری، بر ضرورت شناسایی دقیق عوامل بروز این حادثه و اتخاذ راهکارهای کارآمد برای پیشگیری از تکرار چنین رخدادهایی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «اله‌نور کریمی‌تبار» امام جمعه ایلام و نماینده ولی فقیه در استان ایلام روز سه‌شنبه در آیین گرامیداشت جان‌باختگان واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت پالایش گاز و گاز مایع (NGL) دهلران، با اشاره به پیگیری‌های پیوسته مسئولان اجرایی و استاندار ایلام برای روشن شدن ابعاد این حادثه، از توجه ویژه دولت به این موضوع خبر داد.

وی با تبیین مفهوم امتحان‌های الهی، این مصیبت را آزمونی برای بازماندگان دانست و اظهار کرد: پذیرش تقدیر و تکیه بر خداوند در هنگام بروز سختی‌ها، عامل اصلی آرامش قلبی و تاب‌آوری انسان‌ها است.

امام جمعه ایلام، ثبات اقتصادی و تأمین معیشت مردم را در افزایش آرامش جامعه مؤثر خواند و افزود: کوشش برای کسب روزی حلال و برخورداری از معیشت پایدار، از آموزه‌های دینی برای حفظ کرامت انسانی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین کریمی‌تبار، در ادامه با انتقاد از تلاش رسانه‌های بیگانه برای القای ناامیدی در جامعه، یادآور شد: برخی رسانه‌ها با هدف ضربه زدن به امنیت و آرامش روانی مردم، به دنبال ایجاد یأس هستند؛ از این‌رو، هوشیاری در برابر شایعه‌ها برای حفظ وحدت ضروری است.