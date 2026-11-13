گروه استان‌ها - امام جمعه موقت ایلام، در خطبه‌های نماز جمعه امروز این شهر، ضمن قدردانی از برخی اقدامات شهرداری در زمینه آسفالت معابر شهری، نسبت به وضعیت نامناسب نظافت خیابان‌ها، کوچه‌ها، کانال‌ها و جوی‌های آب پس از بارندگی‌ها انتقاد کرد و خواستار رسیدگی جدی مسئولان به وضعیت بهداشت و نظافت شهری شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام حجت‌الاسلام والمسلمین «سراج» امام جمعه موقت ایلام با اشاره به وضعیت نامناسب کانال‌ها و جوی‌های آب در زمان بارندگی و پس از آن اظهار کرد: مسئولان کافی است پیش از بارندگی یا حتی در زمان بارش، وضعیت جوی‌ها، کانال‌ها و معابر شهر را بررسی کنند تا از نزدیک ببینند شرایط چگونه است. این وضعیت در شأن شهر و مردم ایلام نیست.

وی همچنین با انتقاد از رهاسازی زباله در اطراف سطل‌های زباله گفت: متأسفانه برخی افراد شبانه زباله‌های خود را در اطراف مخازن رها می‌کنند و با وجود اینکه سطل‌های زباله برای جمع‌آوری پسماند در نظر گرفته شده‌اند، اطراف آن‌ها مملو از زباله می‌شود و منظره‌ای بسیار نامناسب در محله‌ها ایجاد می‌کند.

امام جمعه موقت ایلام افزود: شهروندان وقتی صبح از خانه خارج می‌شوند تا برای تهیه نان و انجام امور روزمره به خیابان بیایند، با صحنه‌های ناخوشایندی از انباشت زباله و وضعیت نامناسب نظافت کوچه‌ها مواجه می‌شوند؛ موضوعی که زیبنده مردم و شهر ایلام نیست.

وی با خطاب قرار دادن مسئولان شهری، خواستار بازدید میدانی از محله‌ها شد و خاطرنشان کرد: مسئولان شهرداری و دستگاه‌های مرتبط، به جای اکتفا به گزارش‌ها، در سطح خیابان‌ها و محله‌ها حضور پیدا کنند و وضعیت را از نزدیک ببینند. بعید می‌دانم این مشکل تنها مربوط به یک محله باشد، چراکه در ترددهای شهری نیز چنین وضعیتی در نقاط مختلف شهر مشاهده می‌شود.

حجت السلام سراج با اشاره به ضرورت مشارکت شهروندان در حفظ پاکیزگی محیط شهری تأکید کرد: اگر مدیریت شهری توانایی رسیدگی به همه این مسائل را ندارد، باید صادقانه اعلام کند تا مردم نیز در قالب برنامه‌های محله‌محور و به‌صورت نوبتی برای نظافت محیط زندگی خود مشارکت کنند؛ اما اگر امکان و ظرفیت انجام این کار وجود دارد، انتظار می‌رود مسئولان وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

وی با ابراز تأسف از وضعیت موجود گفت: زمانی از وضعیت نظافت در برخی کشورهای همسایه انتقاد می‌کردیم، اما امروز متأسفانه با شرایط مشابهی در شهر خودمان مواجه شده‌ایم. این وضعیت قابل قبول نیست و مسئولان باید برای ساماندهی نظافت معابر، جمع‌آوری زباله‌ها و پاکسازی جوی‌ها و کانال‌های شهری چاره‌اندیشی کنند.

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