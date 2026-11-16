«احمد کرمی» استاندار ایلام در حاشیه جلسه هماهنگی برگزاری یادبود جانباختگان حادثه اتوبوس کارکنان شرکت پتروپالایش دهلران، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام اظهار کرد: مجدداً تسلیت عرض می‌کنم جان باختن تعدادی از هم‌استانی‌ها و همشهریانمان در حادثه ناگوار تصادفی که در مسیر اتفاق افتاد. حادثه، حادثه سنگینی بود و جلسه‌ای برگزار شد؛ چرا که درخواست‌های زیادی از سوی اقشار و اصناف مختلف مردم استان داشتیم.

وی افزود: ان‌شاءالله فردا رأس ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰در مسجد جامع ایلام، مراسم یادبودی برای این عزیزان از طرف نماینده مقام معظم رهبری، استانداری و اعضای شورای تأمین استان برگزار می‌شود.





استاندار ایلام تصریح کرد: همه مردم عزیزمان، ایلات، عشایر، طوایف مختلف و اصناف و اقشار مختلفی که همه در این حادثه دلخراش داغ‌دار هستند و همگی درخواست داشتند در مراسم این عزیزان شرکت کنند، حضور خواهند یافت. این مراسم فردا ان‌شاءالله برگزار می‌شود تا یاد این عزیزان را گرامی بداریم.

وی گفت: مجدداً آرزوی غفران و رحمت الهی برای همه جانباختگان، صبر و شکیبایی برای بازماندگان و بستگان عزیزان و آرزوی شفای عاجل برای همه مصدومان این حادثه سنگین و دلخراش را دارم.

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