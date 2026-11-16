در گفت وگو با تابناک خبر داد:
برگزاری مراسم یادبود جانباختگان حادثه اتوبوس دهلران فردا در مسجد جامع ایلام + فیلم
گروه استان ها- استاندار ایلام از برگزاری مراسم یادبودجانباختگان رانندگی خبر داد.
«احمد کرمی» استاندار ایلام در حاشیه جلسه هماهنگی برگزاری یادبود جانباختگان حادثه اتوبوس کارکنان شرکت پتروپالایش دهلران، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام اظهار کرد: مجدداً تسلیت عرض میکنم جان باختن تعدادی از هماستانیها و همشهریانمان در حادثه ناگوار تصادفی که در مسیر اتفاق افتاد. حادثه، حادثه سنگینی بود و جلسهای برگزار شد؛ چرا که درخواستهای زیادی از سوی اقشار و اصناف مختلف مردم استان داشتیم.
وی افزود: انشاءالله فردا رأس ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰در مسجد جامع ایلام، مراسم یادبودی برای این عزیزان از طرف نماینده مقام معظم رهبری، استانداری و اعضای شورای تأمین استان برگزار میشود.
استاندار ایلام تصریح کرد: همه مردم عزیزمان، ایلات، عشایر، طوایف مختلف و اصناف و اقشار مختلفی که همه در این حادثه دلخراش داغدار هستند و همگی درخواست داشتند در مراسم این عزیزان شرکت کنند، حضور خواهند یافت. این مراسم فردا انشاءالله برگزار میشود تا یاد این عزیزان را گرامی بداریم.
وی گفت: مجدداً آرزوی غفران و رحمت الهی برای همه جانباختگان، صبر و شکیبایی برای بازماندگان و بستگان عزیزان و آرزوی شفای عاجل برای همه مصدومان این حادثه سنگین و دلخراش را دارم.
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