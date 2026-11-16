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در گفت وگو با تابناک خبر داد:
چهار مصدوم در واژگونی ال۹۰ در محور مهران – دهلران
گروه استانها - رئیس جمعیت هلالاحمر دهلران گفت: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی ال۹۰ در محور مهران – دهلران (محدوده نصریان)، چهار نفر مصدوم شدند.
«یونس چوبین» رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دهلران در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام اظهار کرد: در پی وقوع حادثه واژگونی خودرو در محدوده نصریان، حوالی ساعت ۰۷: ۱۱ صبح امروز دوشنبه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جادهای بیشهدراز بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که طی اقدامات اولیه، یک مصدوم توسط تیم هلالاحمر و سه مصدوم دیگر توسط آمبولانسهای اورژانس به بیمارستانهای دهلران منتقل شدند.
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