«یونس چوبین» رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دهلران در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام اظهار کرد: در پی وقوع حادثه واژگونی خودرو در محدوده نصریان، حوالی ساعت ۰۷: ۱۱ صبح امروز دوشنبه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جاده‌ای بیشه‌دراز بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که طی اقدامات اولیه، یک مصدوم توسط تیم هلال‌احمر و سه مصدوم دیگر توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان‌های دهلران منتقل شدند.

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