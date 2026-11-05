دستور استاندار ایلام بر زمین ماند؛ حادثه همچنان در کمین رانندگان + فیلم

گروه استان‌ها - با گذشت حدود دو هفته از دستور ویژه استاندار ایلام برای رفع نقاط حادثه‌خیز محور دهلران به اندیمشک و کشته و زخمی شدن ۱۴ نفر در این مسیر، عدم خط‌کشی، نبود روشنایی و نقص علائم هشداردهنده همچنان جان رانندگان را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام حدود دو هفته از کشته و زخمی شدن ۱۴ نفر در محور دهلران به اندیمشک می‌گذرد. این حادثه تلخ موجب شد استاندار ایلام به‌عنوان رئیس شورای ترافیک استان دستور ویژه‌ای صادر کند.

پس از این دستور، فرمانده پلیس‌راه استان، معاون عمرانی استانداری، مدیرکل دفتر فنی، مدیرکل راهداری و فرماندار ویژه دهلران، نماینده شرکت زیرساخت و… برای بررسی و رفع نقاط حادثه‌خیز از مسیر بازدید میدانی داشتند؛ با این وجود، همچنان شاهد ناایمن بودن این مسیر پرتردد هستیم و به‌جز نصب چند صد متر جداکننده در یکی از نقاط که باعث مرگ ۳ عضو یک خانواده شد، دیگر اقدام عاجل دیگری انجام نشده است.





حال این سؤال مطرح است: چرا با گذشت دو هفته از دستور نماینده عالی دولت و مصوبات جلسات، اقدام ملموسی برای خط‌کشی، ایجاد روشنایی و نصب علائم هشداردهنده در این مسیر از سوی اداره‌کل راهداری – براساس وظیفه سازمانی خود و دستور استاندار ایلام – انجام نشده است؟

آقای استاندار! به معاون عمرانی و مدیرکل راهداری مأموریت ویژه دهید تا شب‌هنگام از محور دهلران به اندیمشک تردد کنند تا درک کنند که مردم بدون خط‌کشی و علائم هشداردهنده، با چه استرس و خطری در این جاده مرگبار رانندگی می‌کنند؛ البته اگر در این مسیر جان سالم به در ببرند.

اینکه مسئولان تنها برای پاک کردن صورت‌مسئله و فروکش کردن انتقادات مردم در محل حضور پیدا کنند، جلسه بگذارند و صورت‌جلسه تنظیم کنند، اما عملاً هیچ اقدامی نکنند، نه‌تنها شوآف است، بلکه بی‌اهمیتی به جان و مال مردم را نشان می‌دهد.

با توجه به اهمیت موضوع، به‌ویژه نامشخص بودن خط‌کشی و نبود خط‌کشی و علائم هشداردهنده در برخی نقاط در محورهای دهلران–اندیمشک و دهلران–مهران، انتظار می‌رود استاندار ایلام شخصاً به موضوع ورود کند؛ چرا که مدیران فقط جلسه و صورت‌جلسه تنظیم می‌کنند.

همچنین از دادستان مرکز استان و شهرستان دهلران به‌عنوان مدعی‌العموم انتظار می‌رود به ترک فعل مسئولان ورود کرده و با مدیرانی که تنها وعده بی‌عمل می‌دهند، برخورد قانونی کنند.

فیلم پیوستی مربوط به شب گذشته، مسیر دهلران به اندیمشک است.

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