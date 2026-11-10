سرقت ۱۵۰ میلیاردی از پنت‌هاوس شمال تهران با خیانت صاحبخانه به دوستش رقم خورد اما دزدان اجیرشده به جای طلا و ارز، چند بطری آب معدنی به سرقت بردند.

به گزارش تابناک؛ عصر یکی از روزهای آبان، پسری جوان هراسان با پلیس تماس گرفت و گزارش یک سرقت خشن را مخابره کرد. محل سرقت، پنت‌هاوس برجی در شمال تهران بود و مأموران راهی آنجا شدند.

تماس‌گیرنده تاجر جوانی به نام سعید بود که این پنت‌هاوس را اجاره کرده بود. او می‌گفت زمانی که دوستش به نام سهراب، مهمان وی بوده، ۲ مرد با معرفی خود به‌عنوان مأمور پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی و با داشتن حکم بازرسی وارد پنت‌هاوس شده و دست و پای او و دوستش را بسته و دست به سرقت میلیاردی زده‌اند.

سهراب نیز در تشریح ماجرا گفت: من در زمینه تجارت ارز دیجیتال فعالیت دارم. ۲۴ ساعت قبل از این اتفاق، وقتی با خودروی بنزم از پارکینگ خانه بیرون آمدم، ۲ مرد مسلح راهم را بستند و قصد ربودنم را داشتند اما گاز دادم و نقشه گروگانگیران مسلح را ناکام گذاشتم. خیلی وحشت کردم و فورا با سعید که شریک کاری و دوست نزدیکم است، تماس گرفتم. او به من گفت که شاید دزدان باز هم سراغ من بیایند و بهتر است همه طلاها و دلارهایم را از خانه بردارم و به پنت‌هاوس او بروم. من هم حدود ۳ کیلو طلا و بسته‌های ارز به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان را داخل یک کیف ریختم و شبانه به اینجا آمدم. هنوز آفتاب نزده بود که زنگ در به صدا درآمد و همان سارقانی که روز قبل از دستشان فرار کرده بودم وارد شدند و با معرفی خودشان به‌عنوان مامور، دست و پای من و صاحبخانه را بستند و کیف ۱۵۰میلیاردی‌را سرقت کردند و رفتند.

سرنخ طلایی

با ثبت اظهارات سهراب، تیمی از کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران برای دستگیری دزدان وارد عمل شدند. بررسی‌دوربین‌های مداربسته نشان می‌داد که دزدان مسلح به محض ورود به لابی، یک‌راست سراغ آسانسور اختصاصی پنت‌هاوس رفته و خودشان را به آنجا رسانده بودند. این یعنی آنها از قبل همه اطلاعات درباره سعید و سهراب را داشته‌اند. از سوی دیگر، مأموران که به سعید(صاحبخانه) مشکوک بودند، تماس‌های او را بررسی کردند و متوجه شدند که وی ده‌ها تماس با مردی به نام سیامک داشته است. در ادامه معلوم شد سیامک، مجرمی سابقه‌دار است که چند سال قبل به جرم ربودن پسر مالک یکی از باشگاه‌های فوتبال در شمال کشور به زندان افتاده و سپس با سپردن وثیقه آزاد شده بود.

سناریوی خیانت

با به‌دست آمدن این سرنخ‌ها، سعید بازداشت شد و در بازجویی‌ها به طراحی نقشه سرقت میلیاردی اعتراف کرد. او مدعی شد که دزدان مسلح را برای اجرای این نقشه اجیر کرده بود که در ادامه آنها نیز دستگیر شدند. با کشف اموال مسروقه از مخفیگاه سعید، بازپرس پرونده، دستور بازداشت او و دزدان اجیر شده را صادر کرد و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

وقتی دزد به دزد زد

سعید، طراح نقشه سرقت ۱۵۰میلیارد تومانی است و می‌گوید به‌دلیل ورشکستگی چنین نقشه‌ای طراحی کرده است.

چه شد که دوستت سهراب را به‌عنوان طعمه انتخاب کردی؟

سال‌ها پیش شریک بودیم. می‌دانستم که پول و طلاهای زیادی دارد.

چه شد که رفتی سراغ نقشه سرقت؟

وضع مالی من خیلی خوب بود اما شرایط یکباره بد شد و من در آستانه ورشکستگی قرار گرفتم. این درحالی بود که وضع مالی سهراب هر روز بهتر از دیروز می‌شد. او پسر خوش شانسی بود و من وقتی ثروت هنگفت او را دیدم، حسادت و طمع کورم کرد.

از جزئیات نقشه‌ای که کشیدی بگو؟

با یکی از اقوام دورم تماس گرفتم. او فرد خلافکاری بود که چند سال قبل به جرم آدم‌ربایی مسلحانه دستگیر و زندانی شده بود. تخصصش آدم‌ربایی بود و در ابتدا می‌خواستم با ربودن سهراب از او اخاذی کنم. حتی باغی در کرج اجاره کرده بودم تا گروگان را در آنجا زندانی کنیم. می‌خواستم رمز کیف پول دیجیتالش را بگیرم اما نقشه اولم ناکام ماند و آدم‌رباهای اجیر شده موفق نشدند؛ به همین دلیل رفتم برای اجرا کردن نقشه دوم.

نقشه دوم چطور شکل گرفت؟

وقتی سهراب وحشت‌زده به من زنگ زد و گفت ۲ نفر قصد ربودنش را داشته‌اند و می‌خواهد به اداره آگاهی برود، فهمیدم که نقشه همدستانم ناکام مانده. اگر پای پلیس به ماجرا باز می‌شد کار تمام بود. مانعش شدم و گفتم اموالت را بردار و بیاور خانه من. او هم تمام طلاها و دلارهایش را آورد و دو دستی تقدیمم کرد.

بعد چه شد؟

گروگانگیران اجیر شده، این‌بار نقش مأمور را بازی کردند و با تهدید اسلحه، کیف را دزدیدند. من هم البته نقش قربانی را بازی کردم تا سهراب شک نکند.

آدم‌ربایان قرار بود چقدر دستمزد بگیرند؟

راستش وقتی دیدم ۱۵۰میلیارد تومان طلا و ارز داخل کیف است، وسوسه شدم که سر آدم‌رباها هم کلاه بگذارم. همان شب وقتی سهراب خوابید، من همه بسته‌های طلا و ارز را از کیف خالی کردم و جای آن بطری‌های پر از آب گذاشتم تا سنگین بماند. در واقع دزدان اجیرشده فقط چند بطری آب‌معدنی گیرشان آمد.

منبع :همشهری