قالیباف: در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نخواهیم ماند

رئیس مجلس: برای ما اصلاً مهم نیست آمریکا می‌خواهد مذاکره کند یا جنگ. اگر شروط ما را بپذیرند، مسیر توافق باز است، اما اگر خطایی کنند، جغرافیای نبرد را ایران تعیین خواهد کرد.

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در آغاز جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان) مجلس، در نطق پیش از دستور خود بیان کرد: این ایام مصادف بود با سالروزِ شهادتِ سرلشگرِ شهید حسن طهرانی مقدم و جمعی از نیروهای جان بر کفِ نیروی هوافضای سپاه، که به روز ملی هوافضا نامگذاری شده است.این روز را به همه‌ی همرزمان خودم که روزی توفیق همسنگری با ایشان را داشتم، فرماندهان و خانواده‌های معزز شهدای این نیروی تاریخ‌ساز تبریک عرض می‌کنم.

وی در ادامه اظهار کرد: در همین ایام شاهد رونمایی از یک شهر جدید موشکی نیز بودیم. این دستاورد ارزشمند که در حین جنگ و زیر آتش دشمن ایجاد شده، فراتر از یک دستاورد فنی و دفاعی، بلکه نمادی از تغییر معادلات راهبردی در منطقه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز نیروی هوافضا، ترکیبی است از تجربه‌ی جوانان دهه‌۴۰ با ایمان جوانان دهه‌های ۶۰ و ۷۰؛ سازمانی که با تکیه بر سنت‌های الهی و شعار «وَلَکنَّ اللهَ رَمی» ، ناممکن‌ها را ممکن کرده و خواب را از چشمان رژیم سفاک صهیونیستی ربوده و به مردم مقاوم ایران و ملت‌های آزاده‌ی منطقه و جهان بخصوص کودکان مظلوم فلسطینی، امید و عزت بخشیده است.

قالیباف در ادامه بیان کرد: درسایه‌ی دستاوردهاو مجاهدت‌های این نیرو و همه‌ی نیروهای مسلح کشورمان همان‌طور که قبلاً تأکید کرده‌ام در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نخواهیم ماند و برای برای ما اصلاً مهم نیست که آمریکا می‌خواهد مذاکره کند یا جنگ؛ اگر ۷ شرط منطقی ما که نتیجه‌مجاهدت‌های ملت ایران است را بپذیرند، مسیر توافق باز است اما اگر این‌بار آمریکایی‌ها خطایی کنند، جغرافیای نبرد را توان و اراده‌ی نیروهای مسلح ایران تعیین خواهد کرد، نه خواست و اراده‌ی آن‌ها و دود جنگ جدید به چشم خیلی‌ها خواهد رفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته اظهارات سخیف و ادبیات غیراخلاقی وزیر خزانه‌داری آمریکا، نشان‌دهنده‌ی استیصال عمیق آنان در مواجهه با اقتدار جمهوری اسلامی است. کسی که به‌دلیل ترس از سایه‌ی تهدیدها، از خانه‌ی خود به پناهگاه‌های نظامی گریخته، بهتر است به‌جای توهین به ملت‌های بزرگ، به شکست‌های استراتژیکش در خلیج فارس بیندیشید.

وی در ادامه گفت: همانطور که پیش از این نیز تأکید کرده بودم، اصلی‌ترین نبرد ما در کنار میدان نظامی، میدان تولید و معیشت مردم است. تورم، بیکاری و نوسانات قیمت، مسائلی نیستند که با سخنرانی یا بخشنامه حل شوند. حفاظت تمام‌عیار از سفره‌ی مردمی که بیش از ۸ ماه مقابل یکی از بزرگترین جنگ‌های تاریخ مقاومت کرده اند، کمترین و بدیهی‌ترین وظیفه‌ی همه‌ی ما مسئولان‌است.

وی افزود: اگر گاهی به دلیل تورم، افزایش قیمت یک‌کالا اجتناب ناپذیر است، چند نرخی بودن یک کالای مشابه به هیچ وجه به تورم ارتباطی ندارد و ناشی از عدم نظارت بر بازار است. اینجانب قبلاً هم عرض کرده بودم که دستگاه‌های متولی موظفند این شرایط بازار را با نظارت و طرح‌های ضربتی اصلاح کنند. در این زمینه از کمیسیون‌های صنعت و معدن، حقوقی و قضایی و اقتصادی می‌خواهم گزارش نظارتی را برای ارائه به محضر مردم عزیز درباره‌ی معرفی مقصران عدم نظارت بر قیمت‌ها و بازار آماده و ارائه کنند.

قالیباف در ادامه تاکید کرد: اخیراً برخی اظهارنظرهای مکرر پیرامون مسئله‌ی بنزین باعث ایجاد نگرانی در میان مردم شده است، بنزین و ناترازی انرژی، یک موضوع فنی و ملی است که با خرد جمعی، کار کارشناسی، رسیدن به تصمیمات بهینه و قطعی و همراهی مردم حل می‌شود. البته هر تصمیمی در این زمینه باید با اقناع افکار عمومی و به‌گونه‌ای باشد که کمترین فشار را بر مردم شریفمان وارد کند و لازم است متولیان این حوزه، حساسیت و اهمیت این موضوع را بیش از دیگران درک کنند و از مواضع و اظهارنظرهای مداوم جداً پرهیز کنند.

منبع: ایسنا



