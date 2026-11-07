همتی: دشمن در جنگ اقتصادی ناکام ماند
رئیسکل بانک مرکزی با تأکید بر ناکامی دشمن در تحقق اهداف اقتصادی خود علیه ایران، از تأمین نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات از ابتدای سال خبر داد.
به گزارش تابناک، عبدالناصر همتی شنبه شب در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به مقاومت کشور در برابر فشارهای دشمن اظهار کرد: نیروهای مسلح، مسئولان اقتصادی و مردم طی بیش از هشت ماه گذشته با ایستادگی و همراهی خود مانع از تحقق اهداف دشمن شدهاند.
وی با بیان اینکه برنامه دشمن برای ایجاد فروپاشی اقتصادی و شکلگیری ابرتورم در کشور به نتیجه نرسیده است، افزود: با وجود فشارهای گسترده، تلاشها برای خنثیسازی آثار تحریمها و محدودیتهای اقتصادی باید با جدیت ادامه پیدا کند.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین از آمادگی این بانک برای رسیدگی به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان بوشهر خبر داد و گفت: تأمین مالی و کمک به بازسازی واحدهای اقتصادی آسیبدیده در عسلویه از جمله موضوعاتی است که برای پیگیری آن آمادگی داریم.
همتی با تشریح عملکرد تأمین ارز کشور بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون و در مدت حدود هفت ماه و نیم، نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا تأمین شده که بخش قابل توجهی از آن به واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.
وی با اشاره به حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی ادامه داد: از ابتدای امسال بیش از ۹ هزار همت اعتبار از سوی نظام بانکی پرداخت شده که بالغ بر ۷۵ درصد آن به تأمین مالی کسبوکارها و سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی اختصاص داشته است.
رئیسکل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان حمایت از تولید و کنترل تورم تصریح کرد: حمایت از بخش تولید باید در کنار رعایت انضباط پولی دنبال شود؛ چراکه نادیده گرفتن الزامات انضباط پولی میتواند به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود.
همتی با اشاره به اولویت بانک مرکزی در تأمین نیازهای ضروری کشور گفت: تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز تولید در اولویت قرار دارد و اقداماتی که طی ۴۰ روز گذشته انجام شده، موجب شده است نرخ ارز در مسیر کاهشی قرار گیرد.
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نظرات بینندگان
لطفا خبرهای ایشان را نگذارید
روی اعصابه
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