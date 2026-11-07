همتی: دشمن در جنگ اقتصادی ناکام ماند



به گزارش تابناک، عبدالناصر همتی شنبه شب در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به مقاومت کشور در برابر فشارهای دشمن اظهار کرد: نیروهای مسلح، مسئولان اقتصادی و مردم طی بیش از هشت ماه گذشته با ایستادگی و همراهی خود مانع از تحقق اهداف دشمن شده‌اند.



وی با بیان اینکه برنامه دشمن برای ایجاد فروپاشی اقتصادی و شکل‌گیری ابرتورم در کشور به نتیجه نرسیده است، افزود: با وجود فشارهای گسترده، تلاش‌ها برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی باید با جدیت ادامه پیدا کند.



رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از آمادگی این بانک برای رسیدگی به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان بوشهر خبر داد و گفت: تأمین مالی و کمک به بازسازی واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده در عسلویه از جمله موضوعاتی است که برای پیگیری آن آمادگی داریم.



همتی با تشریح عملکرد تأمین ارز کشور بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون و در مدت حدود هفت ماه و نیم، نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا تأمین شده که بخش قابل توجهی از آن به واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.



وی با اشاره به حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی ادامه داد: از ابتدای امسال بیش از ۹ هزار همت اعتبار از سوی نظام بانکی پرداخت شده که بالغ بر ۷۵ درصد آن به تأمین مالی کسب‌وکارها و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است.



رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان حمایت از تولید و کنترل تورم تصریح کرد: حمایت از بخش تولید باید در کنار رعایت انضباط پولی دنبال شود؛ چراکه نادیده گرفتن الزامات انضباط پولی می‌تواند به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود.



همتی با اشاره به اولویت بانک مرکزی در تأمین نیازهای ضروری کشور گفت: تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز تولید در اولویت قرار دارد و اقداماتی که طی ۴۰ روز گذشته انجام شده، موجب شده است نرخ ارز در مسیر کاهشی قرار گیرد.

