همتی: نقشه ترامپ علیه ایران به خودش برگشت



به گزارش تابناک، رئیس‌کل بانک مرکزی عبدالناصر همتی می‌گوید تلاش برای ضربه به اقتصاد ایران و فروپاشی آن ظرف دو هفته، به طرد سیاسی جمهوری‌خواهان از قانون‌گذاری آمریکا منجر شد.



بسنت ۲۵ بهمن به فاکس‌نیوز گفته بود اگر صادرات نفت ایران را به ۱۰۰ هزار بشکه در روز برسانیم با بحران اقتصادی شدیدی مواجه می‌شوند؛ او نیمه شهریورماه گفته بود که «ما قرار است ایران را از نظر اقتصادی به زانو دربیاوریم.»



وزیر خزانه‌داری آمریکا ۵ مهر فروپاشی دو هفته‌ای اقتصاد ایران را وعده داده بود؛ فردای همان روز هم با انتشار تصویری، از هدف‌گذاری دلار ۳۰۰ هزار تومانی در ایران سخن گفته بود.



همتی می‌گوید با گذشت یک‌ماه از اجرای مداخله ارزی بانک مرکزی در بازار اسکناس، امروز کارشناسان می‌توانند در مورد تأثیر این سیاست در بازار ارز ارزیابی بهتری داشته باشند.



قیمت دلار در بازار ایران امروز با کاهش بیش از ۵ هزار تومانی به حدود ۲۶۸ هزار تومان رسید.

منبع: فارس

