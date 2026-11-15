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زمین لرزه باز هم لواسان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۲.۶ ریشتر، حوالی لواسان در استان تهران را لرزاند، تا این منطقه شمالی تهران برای بار دوم از شب گذشته تاکنون شاهد زلزله خفیف باشد.

کد خبر: 4201939تاریخ انتشار: 747 بازدید

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به گزارش تابناک؛ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۲.۶ ریشتر، حوالی لواسان در استان تهران را لرزاند، تا این منطقه شمالی تهران برای بار دوم از شب گذشته تاکنون شاهد زلزله خفیف باشد.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۲.۶ ریشتر حوالی لواسان در استان تهران را لرزاند.

بر اساس داده‌های مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه خفیف ساعت ۷: ۲۸ و در عمق ۸ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.

ساعت ۱۷: ۴۷ روز گذشته نیز زلزله ای به بزرگی ۲.۸ ریشتر لواسان را لرزانده بود.


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زلزلهزمین لرزهاستان تهرانلواسانمرکز لرزه نگاری

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