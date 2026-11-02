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زمین‌لرزه ۴.۱ ریشتری بم را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر صبح امروز /دوشنبه/حوالی شهرستان بم در استان کرمان را لرزاند.

کد خبر: 100000105تاریخ انتشار: 75 بازدید

۱۷۲۹۷۳۶۶۵

به گزارش تابناک؛ بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری، این زمین‌لرزه ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در عمق ۱۵ کیلومتری زمین رخ داد.

کانون این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۸.۳۲ و عرض جغرافیایی ۲۹.۰۷ درجه و در فاصله چهار کیلومتری شهر بم ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، شهر بروات در فاصله هشت کیلومتری و نظام‌شهر در فاصله ۲۸ کیلومتری کانون زلزله قرار دارند.

همچنین فاصله کانون این زمین‌لرزه تا شهر کرمان، مرکز استان، ۱۸۱ کیلومتر و تا زاهدان ۲۵۰ کیلومتر گزارش شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.


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برچسب ها

زمین لرزهبممرکز لرزه‌نگاری

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