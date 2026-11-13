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روایت شاعرانه از روزهای نیمه‌جنگی

آتش‌بس نخواهد شد! +فیلم

شعر «آتش‌بس»، روایت کوتاهی است مبتنی بر نگاه شاعرانه یک روزنامه‌نگار به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران.

کد خبر: 4201608تاریخ انتشار: 1878 بازدید۰

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به گزارش تابناک، مهدی محمدی کلاسر، شاعر و دبیر سرویس اجتماعی تابناک، در شعری با عنوان «آتش‌بس» در فضایی از اندوه، امید و انتقاد از جریان هنیشگی جنگ در جهان، تصویری شاعرانه از آتش‌بس، پیش روی مخاطب می‌گذارد.

در جنگ اخیر که شاعران بسیاری را به واکنش واداشت، سروده‌هایی از شاعران دیگر نیز با مضامین مقاومت، سوگ و آرزوی صلح منتشر شد.  

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این آثار در کنار هم، روایت ادبی نسل امروز از روزهای دشوار را شکل دادند.

تابناک شعر «آتش‌بس» محمدی کلاسر را تقدیم می‌کند‌. شعری که اینگونه آغاز می‌شود؛

آتش‌بس‌ام دادی، ولی آتش که پیداست

 آتشفشان‌ها همچنان در سینه ماست...


 

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جنگروزنامه نگارشعرشاعرآتش بسمهدی محمدی کلاسر

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