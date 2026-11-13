شعر «آتش‌بس»، روایت کوتاهی است مبتنی بر نگاه شاعرانه یک روزنامه‌نگار به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران.

به گزارش تابناک، مهدی محمدی کلاسر، شاعر و دبیر سرویس اجتماعی تابناک، در شعری با عنوان «آتش‌بس» در فضایی از اندوه، امید و انتقاد از جریان هنیشگی جنگ در جهان، تصویری شاعرانه از آتش‌بس، پیش روی مخاطب می‌گذارد.

در جنگ اخیر که شاعران بسیاری را به واکنش واداشت، سروده‌هایی از شاعران دیگر نیز با مضامین مقاومت، سوگ و آرزوی صلح منتشر شد.

بیشتر بخوانید؛

جمعه دلگیر... یکشنبه جانکاه؛ شاعرانه‌ای از یک روزنامه‌نگار/ فیلم

این آثار در کنار هم، روایت ادبی نسل امروز از روزهای دشوار را شکل دادند.

تابناک شعر «آتش‌بس» محمدی کلاسر را تقدیم می‌کند‌. شعری که اینگونه آغاز می‌شود؛

آتش‌بس‌ام دادی، ولی آتش که پیداست

آتشفشان‌ها همچنان در سینه ماست...



