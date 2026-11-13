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انهدام پهپاد MQ ۱ توسط نیروی دریایی ارتش در کوهستک + عکس

روابط‌عمومی ارتش اعلام کرد: ساعاتی قبل یک فروند پهپاد "MQ ۱" دشمن متجاوز، توسط سامانه‌نوین پدافندی نیروی دریایی ارتش در منطقه کوهستک(سواحل سیریک)، ساقط شد.

کد خبر: 4201584تاریخ انتشار: 465 بازدید۰

پهپاد
به گزارش تابناک، متن اطلاعیه روابط عمومی ارتش به شرح زیر است:

«ساعاتی قبل، یک فروند پهپاد "MQ۱" دشمن متجاوز آمریکایی با رهگیری و شلیک موفق سامانه‌نوین پدافندی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و تحت شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور، در منطقه کوهستک (سواحل سیریک) مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: لحظه ای در حراست و دفاع از تمامیت ارضی، مرزهای آبی و منافع جمهوری اسلامی ایران، درنگ نخواهیم کرد.»

پهپاد

پهپاد

پهپاد

پهپاد





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ارتشهرمزگانپهپادپهپاد آمریکاییکوهستک سیریک

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