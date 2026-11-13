انهدام پهپاد MQ ۱ توسط نیروی دریایی ارتش در کوهستک + عکس

روابط‌عمومی ارتش اعلام کرد: ساعاتی قبل یک فروند پهپاد "MQ ۱" دشمن متجاوز، توسط سامانه‌نوین پدافندی نیروی دریایی ارتش در منطقه کوهستک(سواحل سیریک)، ساقط شد.



به گزارش تابناک، متن اطلاعیه روابط عمومی ارتش به شرح زیر است:

«ساعاتی قبل، یک فروند پهپاد "MQ۱" دشمن متجاوز آمریکایی با رهگیری و شلیک موفق سامانه‌نوین پدافندی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و تحت شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور، در منطقه کوهستک (سواحل سیریک) مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: لحظه ای در حراست و دفاع از تمامیت ارضی، مرزهای آبی و منافع جمهوری اسلامی ایران، درنگ نخواهیم کرد.»











