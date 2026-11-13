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پیام پزشکیان برای شهادت حضرت فاطمه (س)

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور تاکید کرد: مکتب فاطمی به ما می‌آموزد که در مسیر حق، حتی در سخت‌ترین شرایط، امید و اراده خود را از دست ندهیم.

کد خبر: 4201577تاریخ انتشار: 318 بازدید۰
مسعود پزشکیان
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، امروز (جمعه ۲۲ آبان) در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«فاطمه زهرا سلام الله علیها، نماد ایستادگی بر سر حقیقت و مقاومت در برابر ظلم است. مکتب فاطمی به ما می‌آموزد که در مسیر حق، حتی در سخت‌ترین شرایط، امید و اراده خود را از دست ندهیم.راه عزت از ایستادگی می‌گذرد.

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد.»

توییت پزشکیان

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حضرت فاطمهرئیس جمهورمسعود پزشکیانشهادت حضرت فاطمه

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