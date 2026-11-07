به گزارش تابناک،،مردی میانسال با شکایت دادسرای ویژه سرقت تهران، از سرقت اموال چندمیلیاردی‌اش پس از بیهوش شدن با آب‌هویج خبر داد.



مرد میانسال که شاکی این پرونده است در یکی از محلات جنوب تهران سکونت دارد. او با مراجعه به شعبه دهم بازپرسی دادسرای ویژه سرقت، شکایت خود را مطرح کرد. او گفت دوستش را همراه با زن مورد علاقه‌اش به خانه‌اش دعوت کرده بود و همه‌چیز عادی پیش می‌رفت تا اینکه اتفاقی غیرمنتظره رخ داد.



شاکی در توضیح ماجرا گفت: «آن دو یک بطری آب‌هویج با خود آورده بودند. من پس از خوردن آب‌هویج، ناگهان بدحال و بیهوش شدم. دو روز بعد در خانه به هوش آمدم. آن‌موقع بود که متوجه شدم گوشی تلفن همراه، سه چهار تخته‌فرش ابریشمی نفیس، دو سه گلدان قیمتی و چند قلم از وسایل ارزشمند و گران‌بهایم سرقت شده است.»



به گفته شاکی، ارزش مجموع اموال سرقت‌شده چند میلیارد تومان است.



شاکی ادامه داد: «اول قصد شکایت نداشتم اما هرچه با دوستم تماس گرفتم، او پاسخ نداد. به همین دلیل شکایت کردم.»



پس از آن در حالی که تحقیقات آغاز شده بود، این مرد بار دیگر به اداره پلیس رفت و خبر تازه‌ای داد.



او گفت دوستش با او تماس گرفته و گفته است: «ما اشتباه کردیم. آن دختر مرا گول زد تا اموال تو را سرقت کنیم. حتی آب‌هویج را هم او درست کرده بود. بعد از اینکه از خانه‌ات بیرون آمدیم، اموال را برداشت و با خودش برد تا بفروشد. او حتی سر من هم کلاه گذاشت و از همان روزی که رفتیم، ناپدید شده است.»



اکنون تحقیقات برای دستگیری هر دو نفر ادامه دارد و پرونده در شعبه دهم بازپرسی دادسرای ویژه سرقت تهران در جریان است.

منبع: سایت جنایی

