شگرد خواهر برای سرقت با برادر خردسال

دختر جوان با سوءاستفاده از شلوغی مغازه‌های کیف و کفش، اموال فروشگاه‌ها را سرقت می‌کرد و برای خروج آن‌ها از برادر خردسالش کمک می‌گرفت.

به گزارش تابناک؛ مغازه کفش فروشی پس از ورود یک خانواده، یک باره شلوغ شد. مشتری این را نشانه پاقدم خوب خودش می‌دانست و مدعی بود هر جا می‌رود، همین طور است و مشتری پشت مشتری وارد مغازه‌ می‌شود. در میان مشتریانی که وارد مغازه شده بودند، دختری جوان به همراه پسری خردسال نیز وارد مغازه شدند.

شلوغی مغازه، فرصت سرقت شد

صاحب مغازه چند روز قبل از همکارانش در این مرکز تجاری درباره سرقت‌های یک دختر جوان مطالبی شنیده بود. هم زمان با ورود دو خانواده پرجمعیت، دختری جوان به همراه پسربچه خردسالی (اهل یکی از شهر‌های جنوب شرقی ایران) وارد مغازه شد.

مالک مغازه که شاگردش را مسئول پاسخگویی به یکی از خانواده‌ها کرده بود، از او خواست به این دختر جوان هم رسیدگی کند. او هم زمان زیرچشمی حواسش به مشتریان و فروشنده بود تا اگر مشتری خواست دست خالی برود، خودش وارد عمل شود؛ خانواده‌ای که صاحب مغازه به آن‌ها رسیدگی می‌کرد، خریدشان را کردند و مشتریان دیگر از مغازه بیرون رفتند. پس از بیرون رفتن مشتریان، صاحب مغازه خواست کفش‌ها را سر جای خود بگذارد که متوجه شد چند جعبه کفش خالی است.

جعبه‌های خالی همگی مربوط به کفش‌های زنانه و بچگانه بودند. او بلافاصله با پلیس تماس گرفت. در پی گزارش سرقت از این واحد صنفی، سرهنگ سمیه سادات گلزاری، رئیس کلانتری بانوان که پیش‌تر در جریان چندین فقره سرقت از فروشگاه‌های کیف و کفش فروشی توسط دختری جوان قرار گرفته بود، با صدور دستوراتی تخصصی از مأمورانش خواست متهم و همدستان احتمالی او را دستگیر کنند.

در پی این دستور، تیمی از مأموران دایره تجسس کلانتری بانوان که پیش‌تر به تصاویر متهم دست پیدا کرده بودند، با حضور در محل این واحد صنفی، تصویر متهم را به مالک مغازه نشان دادند.

مالک مغازه و شاگردش با مشاهده این تصویر بلافاصله چهره او را شناسایی کردند؛ با این حال، آن‌ها تصاویر دوربین‌های مداربسته مغازه را به مأموران نشان دادند؛ تصاویری که در آن مشخص بود دختر جوان چگونه با سوءاستفاده از حضور مشتریان در مغازه، چند جفت کفش زنانه و بچگانه را از جعبه‌ها بیرون می‌آورد و به دست پسربچه‌ای خردسال می‌دهد.

برادر خردسال در نقش همدست ناخواسته

مأموران که پیش‌تر تصاویر متهم و برادرش را در اختیار داشتند، دقایقی بعد آن‌ها را در همان مرکز تجاری شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند. پس از بازگرداندن متهم به واحد صنفی و تحویل اموال به صاحب مغازه، او و برادرش به کلانتری بانوان منتقل شدند.

اعتراف دختر جوان به سرقت‌های سریالی

دختر جوان پس از حضور در مقر پلیس ضمن اعتراف به سرقت چندین جفت کفش مدعی شد: «قبول دارم که چند فقره سرقت انجام داده‌ام. من طی چند روز از چند مغازه تعدادی کیف و کفش دزدیدم و به شدت پشیمان هستم.» متهم در ادامه با اشاره به نقش برادر خردسالش، او را بی گناه معرفی کرد و افزود: «برادرم مهران اصلا نمی‌دانست من دارم دزدی می‌کنم. او تنها وسایل را از من می‌گرفت و طبق سفارشی که پیش‌تر به او کرده بودم از مغازه خارج می‌شد.» در حالی که تحقیقات برای کشف جرائم احتمالی دیگر متهم و شناسایی سایر مال باختگان ادامه دارد، پرونده برای طی مراحل قانونی به دادسرا ارجاع داده شد.







