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کد خبر: 4203225
۱۴۰۵/۰۸/۳۰ ۰۹:۴۴
عکسهای روز جهان: از دریچه تابناک
منتخب عکسهای روز جهان در تابناک، مروری تصویری بر مهمترین رویدادها و لحظههای ثبتشده در نقاط مختلف جهان است؛ مجموعهای روزانه که با قابهای دقیق و تاثیرگذار، تازهترین تحولات و صحنههای دیدنی را برای مخاطبان بازتاب میدهد.
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فیونا، اسب آبی اهل سینسیناتی، آمریکا، پس از آنکه تلاشهایش برای درآوردن کلاه پشمی که بهطور تصادفی قورت داده بود، بینتیجه ماند، جان خود را از دست داد. میلان، ایتالیا اعتراض دانشجویی همزمان با اعتصاب عمومی که انتظار میرود حمل و نقل، مدارس و بیمارستانها را تحت تأثیر قرار دهد، برگزار شد . رم، ایتالیا، تظاهرکنندگان در اعتراض به افزایش هزینههای زندگی و هزینههای نظامی، در جریان اعتصاب عمومی از کنار کولوسئوم عبور میکنند. لاس وگاس، ایالات متحده، تقلیدکنندگان الویس پریسلی قبل از جلسات تمرینی برای مسابقات فرمول یک گرند پری لاس وگاس در محوطه چمن ایستادهاند. شهر نیویورک، ایالات متحده گیمرهای سراسر جهان روز پنجشنبه برای اولین بار طعم بازی Grand Theft Auto VI را چشیدند پیجیجیاپان، مکزیک. مهاجران از چندین کشور آمریکای مرکزی در قالب کاروانی به سمت مرز ایالات متحده حرکت میکنند. سالم، کرانه باختری. زنان در حال سوگواری در حالی که مردان جسد وسام غسان اشتیه، مرد فلسطینی که توسط نیروهای اسرائیلی شهید شد و جسدش در ماه نوامبر به خانوادهاش تحویل داده شد، را حمل میکنند. نانجینگ، چین یازدهمین نمایشگاه جهانی تولید هوشمند در نانجینگ آغاز به کار کرد. این نمایشگاه بیش از ۶۰۰ غرفهدار چینی و خارجی را به خود جذب کرده است. گوانگجو، کره جنوبی، مردم پس از اولین بارش برف فصل، در پارک ملی کوه مودونگسان قدم میزنند. ملبورن، استرالیا. داوطلبان در هجدهمین راهپیمایی سالانه علیه خشونت خانوادگی، فهرستی طولانی از اسامی افرادی که بر اثر خشونت خانگی کشته شدهاند، را حمل میکنند. بنی براک، اسرائیل، معترضان یهودی ارتدکس افراطی در اعتراض به خدمت اجباری سربازی، در حالی که نیروهای امنیتی سعی در متفرق کردن آنها دارند، به انفجار نارنجک صوتی واکنش نشان میدهند. لندن، بریتانیا، رابرت دنیرو در ساختمان پخش بیبیسی، در حال تبلیغ فیلم جدیدش «فاکر-این-لاو» بروکسل، بلژیک. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، و آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، در پایان یک کنفرانس مطبوعاتی رم، ایتالیا، تظاهرکنندگان نقابدار در حالی که دانشآموزان در اعتراضی به مناسبت روز جهانی اقدام جوانان شرکت میکنند، تابلویی را به سمت مأموران پلیس ضد شورش مستقر در بیرون وزارت آموزش پرتاب میکنند. پورت استنلی، جزایر فالکلند، یک پنگوئن جنتو در تپههای شنی خلیج یورک ساحل لاند، فرانسه میرو جی، یک کشتی باری با پرچم مالت، شب گذشته به گل نشست و باعث شد بخشی از خدمه آن با هلیکوپتر در لیت-ات-میکس تخلیه شوند. لندن، بریتانیا، نیک تنکونی، رهبر حزب استقلال بریتانیا، در جریان یک تظاهرات ضد مهاجرتی در وایتهال، پرچم فلسطین را پاره کرد. لندن، بریتانیا، دانشجویان در حالی که پلیس برای اعتصاب بینالمللی جوانان در وایتهال محاصره ایجاد کرده است، تظاهرات میکنند. مادرید، اسپانیا، دانشجویان در تظاهراتی شرکت کردند و خواستار شرایط بهتر برای آموزش و کاهش هزینههای زندگی و مخالفت با فاشیسم شدند.
بولونیا، ایتالیا. درگیری بین نیروهای انتظامی و دانشجویان معترض به هزینههای زندگی در ویکولو سانتا لوسیا،
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