پرونده کلثوم اکبری برای استیذان و اجازه رئیس قوه قضاییه با اجرای حکم قصاص به دفتر قاضی‌القضات ارجاع شده و درصورت اجازه رئیس دستگاه قضا، حکم قصاص اجرا خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ کلثوم اکبری، زنی ۵۹ساله است که به اتهام قتل ۱۱شوهر صیغه‌ای خود به قصاص محکوم و حکمش در دیوان‌عالی کشور تأیید شده است. این زن پس از آنکه با مردان سالخورده و تنها در شهرهای مختلف استان مازندران ازدواج موقت می‌کرد، آنها را با خوراندن دارو و خفه کردن به قتل می‌رساند تا اموال یا مهریه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود، به جیب بزند.

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او شهریور سال۱۴۰۲ زمانی که در قتل آخرین شوهر صیغه‌ای‌خود ناکام ماند، دستش رو و از سوی پلیس دستگیر شد. در جریان تحقیقات از این زن معلوم شد که وی در طول حدود ۲۰سال، ۱۲ازدواج موقت کرده و در این میان ۱۱نفر از شوهرانش را به قتل رسانده است.

متهم به اتهام قتل ۱۱نفر پای میز محاکمه قرار گرفت. با این حال، خانواده یکی از مقتولان از قصاص گذشتند و به این ترتیب کلثوم از سوی دادگاه به اتهام ۱۰قتل به ۱۰بار قصاص محکوم و این حکم از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد.

روز گذشته علی‌اکبر عالیشاه، دادستان شهر ساری در گفت‌وگو با همشهری از ارسال پرونده کلثوم اکبری به دفتر رئیس قوه قضاییه خبر داد و گفت: هفته گذشته این پرونده برای استیذان به دفتر رئیس دستگاه قضا ارسال شد و درصورت تأیید ایشان، حکم به مرحله اجرا خواهد رسید.

وی ادامه داد: کلثوم اکبری هم‌اکنون در زندان ساری به سر می‌برد و خانواده‌های تعدادی از مقتولان نیز از قصاص گذشت کرده‌اند اما با این حال حتی اگر خانواده یک مقتول درخواست قصاص داشته باشد، حکم اجرا خواهد شد. دادستان ساری تأکید کرد: پس از استیذان، جلسات صلح و سازش برای گرفتن رضایت از خانواده سایر مقتولان برگزار خواهد شد.

منبع: همشهری



