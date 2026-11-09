اتفاقی راهبردی در بوشهر؛ از نجات ۶۳ محکوم قصاص تا آزادی ۹۹۶ زندانی

گروه استان‌ها - شوراهای حل اختلاف استان بوشهر با اشاره به اتفاقی راهبردی از رسیدگی قضایی به میانجی‌گری و صلح، از نجات ۶۳ محکوم قصاص تا آزادی ۹۹۶ زندانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر، «مجید آرامی» رئیس شوراهای حل اختلاف استان بوشهر، با تشریح عملکرد هفت‌ماهه امسال از رسیدن ۴۱ درصد پرونده‌ها به صلح و سازش، مصالحه در پرونده‌های کلان مالی و میدان‌داری ۸۰۰ صلح‌یار محلی خبر داد و گفت: فلسفه اصلی شوراها، قضازدایی و گسترش سازش است.

وی در تشریح عملکرد هفت‌ماهه امسال ادامه داد: در این مدت ۱۸ هزار و ۷۷۶ پرونده به شوراهای استان وارد شده که با تلاش همکاران ما، ۸ هزار و ۹۲ پرونده (معادل ۴۱ درصد) به صلح و سازش منتهی شده است.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان بوشهر، با اشاره به فعالیت ۵۵ شعبه فعال ۳ شعبه تخصصی در حوزه عشایر، شیلات و مسائل کارگری و بهره‌گیری از ۲۸۰ نیرو، تأکید کرد: بر اساس ساختار قانونی جدید، مأموریت ما صرفاً صلح و سازش است. امروز شوراها به فلسفه اصلی خود بازگشته‌اند تا با کاهش تنش‌های اجتماعی، قضازدایی واقعی را محقق کنند.

روایت آرامی از بخشش در سخت‌ترین پرونده‌ها

وی در ادامه به حساس‌ترین حوزه فعالیت این نهاد، یعنی پرونده‌های قصاص اشاره کرد و افزود: طی پنج سال اخیر، با تلاش شبانه‌روزی کارکنان شوراها و همراهی ریش‌سفیدان و معتمدان محلی، ۶۳ فقره پرونده قصاص در استان بوشهر به صلح و سازش منتهی شده است.

آرامی، این دستاورد را بالاترین سطح اعتماد اجتماعی به این نهاد دانست و یادآور شد: خانواده داغ‌دیده‌ای که حق قانونی قصاص دارد، به میانجی‌گری یک نهاد مردمی اعتماد کرده و راه بخشش را انتخاب کرده است. این یعنی نجات ۶۳ خانواده از چرخه انتقام و ترویج فرهنگ اصیل اسلامی بخشش.

آزادی ۹۹۶ زندانی و مصالحه در پرونده‌های ۲۰ میلیاردی

وی در تشریح عملکرد مالی و قضایی شوراهای بوشهر، به حرکت عملی این نهاد به سمت «عدالت ترمیمی» اشاره و اظهار کرد: طی پنج سال گذشته، ۹۹۶ زندانی با همکاری این شوراها آزاد شده‌اند (سهم ۷ ماهه امسال حدود ۹۰ نفر بوده است). همچنین ۵۱ پرونده با محکومیت بیش از ۳۰۰ میلیون تومان و ۳۹ پرونده مهریه بالای ۱۵۰ میلیون تومان به سازش ختم شده است.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان بوشهر، با اشاره به حل‌وفصل نزدیک به ۵ پرونده کلان با مبالغی بیش از ۲۰ میلیارد تومان، خاطرنشان کرد: مصالحه در پرونده‌های ۲۰ میلیاردی ثابت می‌کند که این نهاد مردمی توانایی حل پیچیده‌ترین گره‌های اقتصادی را بدون صدور احکام قضایی طولانی و پرهزینه دارد.

نقش‌آفرینی ۸۰۰ صلح‌یار در بوشهر

وی، سرمایه اجتماعی را موتور محرک اصلی موفقیت‌ها دانست و تصریح کرد: هم‌اکنون حدود ۸۰۰ صلح‌یار در استان بوشهر فعالیت می‌کنند. از ۱۳۰۰ پرونده ارجاعی به این صلح‌یاران، بیش از ۳۰ درصد (معادل ۴۰۰ فقره) به سازش انجامیده است.

آرامی با تأکید بر نقش معتمدان و روحانیون یادآور شد: ما با دعوت از افراد صاحب‌نفوذ و آموزش تخصصی آن‌ها (۴۸ نفر موفق به دریافت پروانه داوری حرفه‌ای و ۵۱ نفر گذراندن دوره‌های داوری خانواده) توانسته‌ایم دانش حقوقی مدرن را با اعتبار سنتی و محلی ترکیب کنیم. صلح‌یاران با نفوذ کلام خود، طرفین دعوا را پای میز گفت‌وگو می‌آورند تا اختلافات پیش از پیچیده شدن حل‌وفصل شوند.

افق پیش‌رو؛ الگوسازی ملی

وی در پایان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در گسترش فرهنگ صلح، گفت: ما با وجود افزایش چشمگیر پرونده‌های ارجاعی، توانسته‌ایم جایگاه مطلوب کشوری را کسب کنیم. هدف ما توسعه داوری‌های حرفه‌ای و خانواده است تا بوشهر را به یک الگوی کشوری در تحقق عدالت ترمیمی تبدیل کنیم. تحقق این مهم، نیازمند مشارکت همه‌جانبه جامعه و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشگیری از تبدیل اختلافات کوچک به پرونده‌های قضایی پیچیده است.