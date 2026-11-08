زنگ خطر دیابت در استان بوشهر با شناسایی ۳ هزار بیمار جدید!

گروه استان‌ها - معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام دیابت گفت: در یک سال گذشته، نزدیک به ۳ هزار بیمار جدید مبتلا به دیابت در استان بوشهر شناسایی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر، «امیرحسین دارابی» معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر، به مناسبت هفته ملی دیابت، با اشاره به شعار امسال با عنوان «اقدام زودهنگام برای دیابت» اظهار داشت: دیابت یکی از مهم‌ترین چالش‌های سلامت در جهان است که در بسیاری از موارد بدون علائم مشخص آغاز می‌شود و افراد ممکن است سال‌ها از ابتلای خود به این بیماری بی‌اطلاع باشند.

وی افزود: تشخیص به‌موقع دیابت و آغاز زودهنگام مراقبت و درمان، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از عوارض جدی این بیماری از جمله بیماری‌های قلبی و عروقی، نارسایی کلیه، آسیب‌های چشمی و مشکلات عروق و اعصاب دارد.

رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر با اشاره به عملکرد یک‌ساله حوزه بهداشت استان در زمینه پیشگیری و کنترل دیابت بیان کرد: طی یک سال گذشته، ۲۹۶ هزار و ۴۱۹ نفر در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های بهداشتی استان از نظر عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر خطرسنجی شده‌اند و در همین مدت، ۲ هزار و ۹۱۳ مورد جدید ابتلا به دیابت شناسایی شده است.

وی در ادامه یادآور شد: در همین مدت، ۳۲ هزار و ۹۴۹ نفر از بیماران مبتلا به دیابت توسط پزشکان و ۶۱ هزار و ۶۵۹ نفر نیز توسط مراقبان سلامت و سایر نیروهای غیرپزشک در مجموعه مراکز و پایگاه‌های بهداشتی استان، خدمات مراقبتی دریافت کرده‌اند.

دارابی تأکید کرد: شناسایی بیماران تنها نخستین گام در کنترل دیابت است و آنچه اهمیت بیشتری دارد، استمرار مراقبت‌ها، کنترل قند خون، آموزش بیماران و پیشگیری از بروز عوارض بیماری است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مبتلایان به دیابت نوع دو در مراحل اولیه هیچ علامت مشخصی ندارند، خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهی نخستین نشانه بیماری، بروز یکی از عوارض آن است؛ به همین دلیل نباید برای بررسی وضعیت قند خون منتظر ظهور علائمی مانند تشنگی زیاد، تکرر ادرار، کاهش وزن یا خستگی غیرعادی ماند.

رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر خاطرنشان کرد: افرادی که دارای اضافه‌وزن یا چاقی، سابقه خانوادگی دیابت، کم‌تحرکی، فشار خون بالا یا سابقه دیابت بارداری هستند، باید توجه بیشتری به انجام خطرسنجی و بررسی وضعیت قند خون خود داشته باشند.

وی با اشاره به نقش سبک زندگی در پیشگیری و کنترل دیابت اظهار کرد: داشتن تغذیه سالم، کاهش مصرف نوشیدنی‌های شیرین و مواد غذایی پرکالری، فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن مناسب و پرهیز از مصرف دخانیات از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند خطر ابتلا به دیابت نوع دو را کاهش دهد.

دارابی افزود: انجام حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته، مانند پیاده‌روی تند، در کنار رعایت اصول تغذیه سالم می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از دیابت و بهبود کنترل قند خون داشته باشد.

وی همچنین بر اهمیت آموزش بیماران تأکید کرد و افزود: افراد مبتلا به دیابت باید بدانند که کنترل این بیماری صرفاً به مصرف دارو محدود نمی‌شود، بلکه رعایت رژیم غذایی مناسب، فعالیت بدنی، مصرف منظم داروها، انجام آزمایش‌های دوره‌ای و پیگیری مراقبت‌ها، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری برای زندگی سالم با دیابت است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر با دعوت از مردم برای مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های بهداشتی یادآور شد: خدمات خطرسنجی بیماری‌های غیر واگیر، شناسایی افراد در معرض خطر، پیگیری موارد مشکوک و مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت استان ارائه می‌شود. البته انتظار داریم شهروندان به‌ویژه افراد دارای عوامل خطر، از فرصت ارائه این خدمات استفاده کنند و با انجام بررسی‌های دوره‌ای، نسبت به وضعیت سلامت خود آگاهی بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به نام‌گذاری روزهای ۲۰ تا ۲۶ آبان ماه به عنوان هفته ملی دیابت گفت: امسال برنامه‌های این هفته با محورهای پیشگیری از دیابت، درمان مؤثر، فعالیت بدنی، اقدام زودهنگام، آموزش، تغذیه سالم و نقش رسانه‌ها در افزایش آگاهی عمومی برگزار می‌شود.

دارابی همچنین گفت: پیام اصلی هفته ملی دیابت این است که برای پیشگیری، تشخیص و کنترل این بیماری نباید منتظر بروز عوارض ماند؛ زیرا اقدام زودهنگام می‌تواند از بسیاری از پیامدهای جدی دیابت جلوگیری کرده و کیفیت زندگی بیماران را به میزان قابل‌توجهی بهبود بخشد.