گروه استان‌ها - مدیرکل ثبت‌احوال استان بوشهر از کاهش آمار وقایع ازدواج و طلاق در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در استان ۶.۷ درصد و تعداد طلاق‌ها ۱۱.۳ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «حیدر عمرانی» مدیرکل ثبت‌احوال استان بوشهر با تشریح آمار ازدواج و طلاق در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۲ هزار و ۵۰۱ واقعه ازدواج در استان بوشهر به ثبت رسیده که در مقایسه با ۲ هزار و ۶۸۲ واقعه ازدواج ثبت‌شده در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، کاهش ۶.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین در شش‌ماهه نخست امسال ۹۵۶ واقعه طلاق در استان به ثبت رسیده است که این رقم در مقایسه با یک‌هزار و ۷۸ واقعه طلاق در مدت مشابه سال گذشته، بیانگر کاهش ۱۱.۳ درصدی است.

میانگین سن ازدواج در استان

مدیرکل ثبت‌احوال استان بوشهر در ادامه به میانگین سن ازدواج در استان اشاره کرد و گفت: میانگین سن ازدواج مردان در شش‌ماهه نخست سال جاری ۲۸.۸ سال و زنان ۲۴.۶ سال بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میانگین سن ازدواج مردان کاهش یافته و برای زنان بدون تغییر مانده است.

وی خاطرنشان کرد: میانگین سن ازدواج در استان بوشهر برای مردان و زنان همچنان بالاتر از میانگین کشوری است؛ به‌گونه‌ای که این شاخص در سطح کشور برای مردان ۲۸.۴ سال و برای زنان ۲۴.۱ سال گزارش شده است.

کاهش میانگین سن طلاق در استان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به میانگین سن طلاق در استان اشاره کرد و اظهار داشت: میانگین سن مردان در زمان طلاق طی شش‌ماهه نخست سال جاری ۳۹.۸ سال و برای زنان ۳۴.۹ سال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، برای مردان و زنان کاهش داشته است.

عمرانی با بیان اینکه، میانگین سن طلاق در استان برای هر دو گروه مردان و زنان پایین‌تر از میانگین کشوری است؛ به‌طوری‌که این شاخص در کشور برای مردان ۴۰.۲ سال و برای زنان ۳۵.۴ سال ثبت شده، گفت: آمارهای دقیق و مستند ثبت‌احوال از وقایع ازدواج و طلاق، یکی از منابع مهم شناخت تحولات جمعیتی و اجتماعی استان است و می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه خانواده و مسائل جمعیتی قرار گیرد.