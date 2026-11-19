گروه استان‌ها - در پی افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا و عبور شاخص بیماری از آستانه هشدار، فعالیت مدارس استان بوشهر در تمامی مقاطع تحصیلی طی روزهای شنبه ۳۰ آبان و یکشنبه اول آذرماه به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، روابط عمومی استانداری بوشهر اعلام کرد: با توجه به گزارش دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر افزایش روند ابتلا به بیماری آنفلوآنزا و قرار گرفتن شاخص بیماری در سطحی بالاتر از آستانه هشدار تعیین‌شده در دستورالعمل اجرایی پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در مدارس، تصمیم به غیرحضوری شدن فعالیت مدارس گرفته شده است.

این تصمیم با هدف پیشگیری از گسترش بیماری، قطع زنجیره انتقال و کنترل موج ابتلا و بنا بر مصوبه کارگروه سلامت استان اتخاذ شده است.

بر اساس این تصمیم، تمامی مدارس استان بوشهر در همه مقاطع تحصیلی، روزهای شنبه ۳۰ آبان و یکشنبه اول آذرماه به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

توصیه‌های بهداشتی برای مهار موج آنفلوآنزا

هم‌زمان با این تصمیم، مسئولان بهداشتی استان از شهروندان خواسته‌اند با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، در کنترل روند شیوع بیماری مشارکت کنند.

شست‌وشوی منظم دست‌ها، خودداری از حضور غیرضروری در محیط‌های شلوغ، استفاده از ماسک در فضاهای پرتردد و فاقد تهویه مناسب و پرهیز از حضور در مدارس، مهدکودک‌ها و محیط‌های کاری هنگام بروز علائم بیماری، از مهم‌ترین توصیه‌های بهداشتی اعلام‌شده است.

همچنین بر ضرورت مراقبت بیشتر از گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه سالمندان، زنان باردار، کودکان خردسال و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای تأکید شده است.