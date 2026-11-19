گروه استان‌ها - عملیات سرشماری پستانداران در منطقه شکار ممنوع کوه‌مند با مشارکت ۳۵ نفر از کارشناسان، محیط‌بانان و همیاران محیط زیست برگزار شد؛ اقدامی میدانی که قرار است با شناسایی پراکنش گونه‌های جانوری و ارزیابی وضعیت زیستگاه‌ها، مبنای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر برای حفاظت از تنوع زیستی این منطقه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «عبدالرحمن مرادزاده» مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: این عملیات با حضور معاونان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان و مشارکت نیروهای تخصصی و همیاران محیط زیست در منطقه شکار ممنوع کوه‌مند اجرا شد.

وی هدف از اجرای این برنامه را بررسی وضعیت جمعیت پستانداران، شناسایی محدوده‌های زیستی گونه‌های جانوری و گردآوری اطلاعات میدانی برای تدوین برنامه‌های مؤثرتر حفاظتی عنوان کرد و افزود: دستیابی به داده‌های دقیق از وضعیت حیات‌وحش، نخستین گام برای مدیریت علمی زیستگاه‌ها و تعیین اولویت‌های حفاظتی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با تشریح جزئیات عملیات سرشماری تاکید کرد: در این برنامه ۱۰ گروه عملیاتی متشکل از تیم‌های دو و سه‌نفره تشکیل شد و هر گروه با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و شرایط طبیعی منطقه، مسئولیت پیمایش و پایش بخش مشخصی از کوه‌مند را بر عهده گرفت.

به گفته وی، تنگه‌های حساس و مسیرهای مهم زیستگاهی در اولویت استقرار و فعالیت گروه‌ها قرار داشتند تا امکان مشاهده دقیق‌تر جانوران، بررسی محدوده‌های مورد استفاده گونه‌ها و ثبت شواهد حضور آن‌ها فراهم شود.

مرادزاده، با تأکید بر اهمیت زیستگاه‌های کوهستانی در حفظ تنوع زیستی اظهار کرد: تنوع عوارض طبیعی، وجود پناهگاه‌های مناسب و تفاوت شرایط زیستگاهی در مناطق کوهستانی، این عرصه‌ها را به محدوده‌هایی مهم برای بقای گونه‌های جانوری تبدیل کرده است. از این رو، شناخت الگوی پراکنش حیات‌وحش از طریق سرشماری‌های منظم، نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی حفاظتی دارد.

وی همچنین مشارکت کارشناسان، محیط‌بانان و همیاران محیط زیست را یکی از نقاط قوت این عملیات دانست و افزود: حضور نیروهای متخصص در کنار مشارکت‌کنندگان مردمی، علاوه بر افزایش توان اجرایی برنامه‌های حفاظتی، زمینه انتقال تجربه و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال طبیعت را فراهم می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، با اشاره به اهمیت تحلیل داده‌های حاصل از این سرشماری تصریح کرد: اطلاعات گردآوری‌شده پس از بررسی‌های کارشناسی، برای ارزیابی وضعیت جمعیت پستانداران، تعیین الگوی پراکنش گونه‌ها، شناسایی زیستگاه‌های بااهمیت و مشخص کردن نیازهای حفاظتی منطقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: مقایسه نتایج این سرشماری با داده‌های دوره‌های گذشته و آینده، امکان شناسایی روند تغییرات جمعیتی گونه‌ها و ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات حفاظتی را فراهم می‌کند.

مرادزاده در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم پایش‌های میدانی خاطرنشان کرد: حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان تنها با شناخت علمی زیستگاه‌ها، رصد مستمر وضعیت گونه‌های جانوری و تقویت حضور نیروهای حفاظتی در عرصه‌های طبیعی امکان‌پذیر است و منطقه شکار ممنوع کوه‌مند نیز به‌عنوان یکی از زیستگاه‌های ارزشمند استان، نیازمند برنامه‌های حفاظتی مستمر و هدفمند است.