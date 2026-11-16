گروه استان‌ها - صنعت تولید میگو که می‌تواند موتور اشتغال و ارزآوری جنوب خصوصا استان بوشهر باشد، حالا در آزمونی مهم قرار گرفته است؛ آیا زیرساخت‌ها، حمایت مالی و مدیریت بهداشتی هم‌پای ظرفیت تولید پیش خواهند رفت؟

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، صنعت پرورش میگوی استان بوشهر پس از پشت سر گذاشتن یکی از دشوارترین دوره‌های خود، بار دیگر نشانه‌های بازگشت به مسیر رونق را بروز داده است. برداشت بیش از ۱۴ هزار تن میگوی پرورشی و پیش‌بینی تولید ۳۰ تا ۳۵ هزار تنی در سال جاری، از احیای تدریجی این صنعت حکایت دارد؛ صنعتی که رسیدن به مرز ۴۰ هزار تن را به‌عنوان یکی از اهداف پیش‌روی خود دنبال می‌کند.

اما پشت این اعداد امیدوارکننده، واقعیتی وجود دارد که نمی‌توان از آن چشم پوشید؛ دستیابی به ظرفیت‌های بالاتر، تنها با افزایش سطح مزارع محقق نمی‌شود و آینده این صنعت به حل چالش‌هایی همچون تأمین سرمایه در گردش، کنترل بیماری‌ها، پایداری زیرساخت‌ها و توسعه زنجیره فرآوری و صادرات گره خورده است.

۱۴ هزار تن برداشت؛ هنوز ظرفیت تولید بوشهر به میدان نیامده است

سواحل گسترده خلیج فارس، اراضی مستعد ساحلی و تجربه چندین‌ساله فعالان حوزه آبزی‌پروری، استان بوشهر را به یکی از قطب‌های اصلی تولید میگوی کشور تبدیل کرده است. صنعتی که اهمیت آن تنها به میزان محصول برداشت‌شده محدود نمی‌شود، بلکه شبکه‌ای گسترده از فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال را در مناطق ساحلی به حرکت درمی‌آورد.

«عقیل امینی»، مدیرکل شیلات استان بوشهر، اشاره به آخرین وضعیت تولید اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۴ هزار تن میگوی پرورشی از مزارع استان برداشت شده و عملیات برداشت همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مزارع هنوز به مرحله برداشت نرسیده‌اند، افزود: با ورود تدریجی این مزارع به چرخه برداشت، میزان تولید استان افزایش خواهد یافت و آمار فعلی، رقم نهایی تولید را نشان نمی‌دهد.

امینی با تأکید بر جایگاه اقتصادی این صنعت تصریح کرد: پرورش میگو زنجیره‌ای از فعالیت‌ها را به یکدیگر متصل کرده است؛ از تولید و تکثیر بچه‌میگو و تأمین خوراک و تجهیزات تا حمل‌ونقل، فرآوری و صادرات. به همین دلیل، رونق این بخش می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای هزاران نفر اشتغال و درآمد ایجاد کند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر، تأمین منابع مالی را یکی از مهم‌ترین نیازهای پرورش‌دهندگان دانست و گفت: فعالان این حوزه برای تأمین نهاده‌ها، پرداخت هزینه‌های جاری، نگهداری تجهیزات و ادامه فعالیت مزارع به سرمایه در گردش نیاز دارند و حمایت نظام بانکی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در استمرار تولید داشته باشد.

زخم بیماری بر پیکره تولید؛ تجربه‌ای که نباید تکرار شود

صنعت میگوی بوشهر در سال‌های گذشته روزهای دشواری را پشت سر گذاشت. شیوع بیماری در برخی مزارع، خسارت‌های قابل توجهی به تولیدکنندگان وارد کرد و ظرفیت تولید استان را تا محدوده ۱۵ تا ۱۷ هزار تن کاهش داد.

این اتفاق نشان داد که برخورداری از سواحل مستعد و توسعه مزارع، به‌تنهایی ضامن موفقیت صنعت آبزی‌پروری نیست؛ بلکه مدیریت بهداشتی، کنترل مستمر کیفیت آب، رعایت اصول قرنطینه، تأمین نهاده‌های استاندارد و نظارت تخصصی، از الزامات اصلی پایداری تولید به شمار می‌روند.

«مرتضی بحرانی»، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، با اشاره به شرایط گذشته اظهار کرد: بروز بیماری در برخی مزارع طی سال‌های اخیر، تولید میگوی استان را با مشکلات جدی مواجه کرد، اما همکاری پرورش‌دهندگان، مجموعه دامپزشکی، شیلات و سایر دستگاه‌های تخصصی، زمینه بهبود تدریجی شرایط را فراهم آورد.

وی با اشاره به چشم‌انداز تولید سال جاری بیان کرد: برآورد می‌شود تولید میگوی پرورشی استان به حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تن برسد و در صورت فراهم بودن شرایط مناسب، دستیابی به تولید حدود ۴۰ هزار تن نیز در دستور کار قرار دارد.

بحرانی با اشاره به سهم قابل توجه استان در تولید ملی خاطرنشان کرد: بوشهر به‌تنهایی حدود نیمی از تولید میگوی پرورشی کشور را تأمین می‌کند و همین مسئله نشان می‌دهد که وضعیت تولید در این استان، تأثیر مستقیمی بر صنعت میگوی کشور دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر همچنین با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: تحقق اهداف بلندمدت تولید، مستلزم توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری جدید، ارتقای بهره‌وری و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان است.

۴۰ هزار تن تولید؛ بدون سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی!

افزایش تولید زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که زمینه لازم برای تداوم فعالیت تولیدکنندگان نیز فراهم باشد. پرورش میگو از جمله فعالیت‌هایی است که به سرمایه اولیه و منابع مالی مستمر نیاز دارد و هرگونه اختلال در تأمین نقدینگی می‌تواند چرخه تولید را با مشکل مواجه کند.

«جعفر پورکبگانی»، رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه آبزی‌پروری اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آب‌های خلیج فارس، اراضی مستعد ساحلی و تجربه فعالان این حوزه، بوشهر را به یکی از مناطق مهم و راهبردی برای توسعه صنعت پرورش میگو تبدیل کرده است.

وی با اشاره به قابلیت صادراتی این محصول افزود: میگو علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، از ظرفیت مناسبی برای حضور در بازارهای خارجی برخوردار است و افزایش تولید همراه با ارتقای کیفیت می‌تواند به تقویت درآمدهای ارزی کشور و رونق اقتصادی مناطق ساحلی منجر شود.

پورکبگانی با اشاره به ضرورت مشارکت بیشتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تصریح کرد: دولت باید با فراهم کردن زیرساخت‌ها، تسهیل فرایندهای اداری و کاهش موانع سرمایه‌گذاری، زمینه حضور فعال‌تر بخش خصوصی را فراهم کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر همچنین تأمین تسهیلات متناسب با ماهیت فعالیت پرورش میگو را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید با در نظر گرفتن دوره پرورش و زمان بازگشت سرمایه، منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کنند.

وی تأکید کرد: حمایت از این صنعت نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود شود؛ توسعه زیرساخت‌های برق و آب، تأمین نهاده‌های باکیفیت، پشتیبانی فنی و بهداشتی و تقویت صنایع فرآوری و صادرات نیز باید به‌صورت جدی دنبال شود.

از مزارع پرورشی تا بازارهای جهانی؛ حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش

یکی از موضوعات تعیین‌کننده در آینده صنعت میگوی بوشهر، عبور از تولید خام و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش است. افزایش حجم برداشت، زمانی به سود واقعی تولیدکننده و اقتصاد استان تبدیل می‌شود که ظرفیت صنایع فرآوری، بسته‌بندی، سردخانه، حمل‌ونقل و بازاریابی صادراتی نیز متناسب با آن توسعه پیدا کند.

در واقع، تولید بیشتر بدون برخورداری از زیرساخت‌های مناسب نگهداری و عرضه، می‌تواند مشکلات تازه‌ای برای تولیدکنندگان ایجاد کند. محصولی که برای پرورش آن هزینه و سرمایه قابل توجهی صرف شده است، باید در شرایط استاندارد نگهداری و با کیفیت مناسب به بازارهای هدف برسد.

از سوی دیگر، حضور پایدار در بازارهای صادراتی نیازمند رعایت استانداردهای بهداشتی، ثبات در تأمین محصول، ارتقای کیفیت فرآوری و تقویت شبکه‌های تجاری است؛ موضوعاتی که می‌توانند ارزش افزوده بیشتری برای استان ایجاد کنند.

آیا بوشهر به تولید ۴۰ هزار تن می‌رسد؟

اکنون صنعت میگوی استان بوشهر در نقطه‌ای حساس و طلایی قرار گرفته است؛ از یک سو، تجربه سال‌های گذشته و خسارت‌های ناشی از بیماری ضرورت مدیریت علمی و پیشگیرانه را یادآوری می‌کند و از سوی دیگر، ظرفیت‌های طبیعی، نیروی انسانی متخصص و تجربه تولیدکنندگان، فرصت مناسبی برای جهش تولید فراهم آورده است.

رسیدن به تولید ۴۰ هزار تن، هدفی دست‌یافتنی به نظر می‌رسد، اما تحقق آن نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و مستمر است؛ از تأمین سرمایه در گردش و برق پایدار گرفته تا کنترل بیماری‌ها، ارتقای بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌های فرآوری و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط.

نکته مهم این است که موفقیت صنعت میگوی بوشهر نباید صرفاً با رکورد برداشت سالانه سنجیده شود. پایداری تولید، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، افزایش سهم فرآوری داخلی، توسعه صادرات و توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی نیز باید در ارزیابی عملکرد این صنعت مورد توجه قرار گیرد.

بوشهر ظرفیت آن را دارد که فراتر از یک قطب تولید میگو، به یکی از بازیگران اثرگذار زنجیره ارزش آبزیان در کشور تبدیل شود؛ اما تحقق این جایگاه به تصمیم‌های امروز وابسته است.