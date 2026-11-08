گروه استان‌ها - مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: مگاپروژه برق‌رسانی به مجتمع بندری نگین با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان، اکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش‌بینی می‌شود سال آینده به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «عبدالسعید عباسی» مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، در بازدید از پروژه برق‌رسانی به مجتمع بندری نگین اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلان سازمان بنادر و دریانوردی برای توسعه بنادر استان به‌ویژه بندر بوشهر، طرح توسعه این بندر در مجتمع بندری نگین از سال‌ها پیش آغاز شده و پروژه‌های متعدد و مهمی در این زمینه تعریف و اجرا شده است.

وی افزود: یکی از طرح‌های مهم و اولویت‌دار این مجموعه، احداث جاده و پل دسترسی به مجتمع بندری نگین بود که سال گذشته به‌طور کامل به بهره‌برداری رسید و پروژه برق‌رسانی نیز به‌عنوان دیگر زیرساخت اساسی این مجتمع، از ابتدای سال ۱۴۰۴ با حضور وزیر راه و شهرسازی وارد مرحله اجرا شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای حضور سرمایه‌گذاران در مجتمع بندری نگین بیان کرد: برخورداری از راه دسترسی مناسب و برق پایدار از الزامات اصلی فعالیت سرمایه‌گذاران در این مجموعه است و با تکمیل این دو زیرساخت، زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر بخش خصوصی فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: مگاپروژه برق‌رسانی به مجتمع بندری نگین در دو بخش خطوط هوایی و زمینی در حال اجراست و در مجموع تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی رسیده است.

عباسی با تشریح آخرین وضعیت اجرای بخش هوایی این پروژه گفت: از مجموع ۱۸ کیلومتر مسیر پیش‌بینی‌شده، عملیات اجرایی در بخشی به طول ۶ کیلومتر در قالب خطوط هوایی دنبال می‌شود که برای آن حدود ۵۰ پایه در نظر گرفته شده و تاکنون ۳۲ پایه نصب شده است و ۱۸ پایه دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد.

وی در ادامه افزود: در بخش زمینی پروژه نیز اجرای ۲۵ منهول پیش‌بینی شده که تاکنون ۱۴ منهول به‌طور کامل اجرا شده و عملیات اجرایی ۱۱ منهول دیگر ادامه دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به تداوم اجرای پروژه با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص حاکم بر کشور اظهار کرد: با وجود مشکلات موجود، عملیات اجرایی این طرح متوقف نشده و روند فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد.

وی تأمین تجهیزات و کالاهای مورد نیاز را از بخش‌های مهم این پروژه دانست و گفت: خرید کابل‌ها، مفصل‌ها و ژنراتورهای مورد نیاز در دستور کار قرار دارد و تاکنون ۳۴ درصد از اقلام و تجهیزات مورد نیاز خریداری و به محل پروژه منتقل شده است.

عباسی ابراز امیدواری کرد با تداوم روند اجرایی و تأمین تجهیزات مورد نیاز، پروژه برق‌رسانی به مجتمع بندری نگین در سال آینده به بهره‌برداری برسد و با تکمیل این زیرساخت، گام مؤثری برای توسعه فعالیت‌های بندری و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این مجتمع برداشته شود.