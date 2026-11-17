سوخت شناورها؛ سهم عادلانه یا مدیریت ناعادلانه؟
گروه استانها - استاندار بوشهر با تأکید بر حمایت از معیشت مرزنشینان، تقویت اقتصاد مناطق مرزی و حمایت از مشاغل بومی، خواستار حمایت ویژه از ظرفیتهای دریایی و ساحلنشینان استان شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر، «ارسلان زارع» استاندار بوشهر با اشاره به توجه رئیس جمهور به حمایت از معیشت و اشتغال مرزنشینان اظهار کرد: تقویت اقتصاد مناطق مرزی و حمایت از مشاغل بومی از اولویتهای دولت است و استان بوشهر با برخورداری از ظرفیتهای گسترده دریایی، نیازمند حمایت ویژه برای استمرار فعالیتهای اقتصادی و صیانت از معیشت ساحلنشینان است.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور، آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و تداوم جنگ تمامعیار اقتصادی، بر ضرورت مدیریت بهینه منابع سوخت، صرفهجویی و مشارکت و همکاری مردم در مصرف مسئولانه تأکید کرد و افزود: صیانت از منابع انرژی و جلوگیری از انحراف در مصرف و توزیع سوخت، نیازمند همکاری دستگاههای مسئول، فعالان اقتصادی و عموم مردم است.
استاندار بوشهر با اشاره به نقش فعالیتهای دریایی در اقتصاد استان خاطرنشان کرد: تأمین سوخت شناورهای صیادی، تجاری، خدماتی و تفریحی از الزامات استمرار فعالیت این بخشها و حمایت از اشتغال و معیشت ساحلنشینان است.
زارع همچنین گفت: لازم است سهمیه سوخت شناورها با توجه به نوع فعالیت، ظرفیت موتور، میزان کارکرد و نیاز واقعی هر شناور تعیین شود و تفاوتهای عملیاتی هر گروه مورد توجه قرار گیرد.
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