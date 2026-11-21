گروه استان‌ها - بیش از ۵۰ هزار خانوار بوشهری از باغداری تا فرآوری و صادرات، معیشت خود را به زنجیره ارزش خرما گره زده‌اند؛ صنعتی راهبردی که توسعه زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و تقویت مشارکت دولت و بخش خصوصی برای رونق آن در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «رسول رستمی،» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رویکردهای تازه در توسعه اقتصادی و تقویت زنجیره‌های ارزش استان باشد.

وی با اشاره به جایگاه اقتصادی و فرهنگی خرما در بوشهر افزود: اهمیت این محصول تنها به تولید آن محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شامل باغداری، برداشت، فرآوری، بسته‌بندی و صادرات را در بر می‌گیرد که بخش قابل توجهی از اشتغال و معیشت خانوارهای استان به آن وابسته است.

توسعه صنعت خرما در دستور کار نهادهای ملی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به برگزاری نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در حوزه آب و خاک و قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، از اتخاذ تصمیماتی برای رفع موانع توسعه این صنعت خبر داد.

رستمی تصریح کرد: افزایش بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت خرما و تسهیل فعالیت‌های مرتبط با زنجیره ارزش این محصول، از جمله محورهای مهم مطرح‌شده در این نشست بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان در حوزه خرما و آبزیان خاطرنشان کرد: این دو بخش از زنجیره‌های ارزش مهم بوشهر به شمار می‌روند که با انجام مطالعات تخصصی و پیگیری‌های مستمر، زمینه جلب توجه و حمایت نهادهای ملی از توسعه آن‌ها فراهم شده است.

رستمی هدف از این اقدامات را تقویت نهادهای پشتیبان، افزایش ارزش افزوده و ارتقای منافع تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی عنوان کرد.

بخش خصوصی؛ شریک اصلی توسعه اقتصادی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر همچنین با قدردانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، انجمن خرمای استان، انجمن ملی خرما و مجموعه نمایشگاه‌های بین‌المللی بوشهر، برگزاری موفق هشتمین نمایشگاه خرما و برنامه‌های جانبی آن را حاصل همکاری و هماهنگی مجموعه دست‌اندرکاران دانست.

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های پیش‌روی فعالان بخش خصوصی، تلاش مجموعه برگزارکنندگان را شایسته قدردانی دانست.

رستمی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار تعامل دولت و بخش خصوصی و تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش خرما، زمینه رونق بیشتر این صنعت، افزایش ارزش افزوده، تقویت بازارهای صادراتی و بهبود وضعیت معیشتی فعالان این حوزه فراهم شود.