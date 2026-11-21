۵۰ هزار خانوار بوشهری چشمانتظار رونق خرما!
گروه استانها - بیش از ۵۰ هزار خانوار بوشهری از باغداری تا فرآوری و صادرات، معیشت خود را به زنجیره ارزش خرما گره زدهاند؛ صنعتی راهبردی که توسعه زیرساختها، افزایش بهرهوری و تقویت مشارکت دولت و بخش خصوصی برای رونق آن در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر، «رسول رستمی،» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، با تأکید بر ضرورت همافزایی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی میتواند زمینهساز شکلگیری رویکردهای تازه در توسعه اقتصادی و تقویت زنجیرههای ارزش استان باشد.
وی با اشاره به جایگاه اقتصادی و فرهنگی خرما در بوشهر افزود: اهمیت این محصول تنها به تولید آن محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از فعالیتها شامل باغداری، برداشت، فرآوری، بستهبندی و صادرات را در بر میگیرد که بخش قابل توجهی از اشتغال و معیشت خانوارهای استان به آن وابسته است.
توسعه صنعت خرما در دستور کار نهادهای ملی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به برگزاری نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در حوزه آب و خاک و قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، از اتخاذ تصمیماتی برای رفع موانع توسعه این صنعت خبر داد.
رستمی تصریح کرد: افزایش بهرهوری، توسعه زیرساختهای مورد نیاز صنعت خرما و تسهیل فعالیتهای مرتبط با زنجیره ارزش این محصول، از جمله محورهای مهم مطرحشده در این نشست بوده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان در حوزه خرما و آبزیان خاطرنشان کرد: این دو بخش از زنجیرههای ارزش مهم بوشهر به شمار میروند که با انجام مطالعات تخصصی و پیگیریهای مستمر، زمینه جلب توجه و حمایت نهادهای ملی از توسعه آنها فراهم شده است.
رستمی هدف از این اقدامات را تقویت نهادهای پشتیبان، افزایش ارزش افزوده و ارتقای منافع تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی عنوان کرد.
بخش خصوصی؛ شریک اصلی توسعه اقتصادی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر همچنین با قدردانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، انجمن خرمای استان، انجمن ملی خرما و مجموعه نمایشگاههای بینالمللی بوشهر، برگزاری موفق هشتمین نمایشگاه خرما و برنامههای جانبی آن را حاصل همکاری و هماهنگی مجموعه دستاندرکاران دانست.
وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، تحریمها و محدودیتهای پیشروی فعالان بخش خصوصی، تلاش مجموعه برگزارکنندگان را شایسته قدردانی دانست.
رستمی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار تعامل دولت و بخش خصوصی و تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش خرما، زمینه رونق بیشتر این صنعت، افزایش ارزش افزوده، تقویت بازارهای صادراتی و بهبود وضعیت معیشتی فعالان این حوزه فراهم شود.
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