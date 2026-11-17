بازار بوشهر زیر ذرهبین نظارت؛ شناسایی تخلفات صنفی در جریان بازرسیها
گروه استانها - همزمان با افزایش حساسیتها نسبت به نوسانات قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی، بازرسیهای روزانه و سرزده از واحدهای صنفی بوشهر با هدف کنترل قیمتها، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و مقابله با تخلفات اقتصادی تشدید شده است؛ بازرسیهایی که به شناسایی تعدادی واحد متخلف و ارجاع پرونده آنها به مراجع قانونی منجر شده است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر، «محمد مظفری» فرماندار بوشهر، عصر سهشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: طرح نظارت و بازرسی مستمر از واحدهای صنفی با تمرکز بر کنترل قیمت میوه، ترهبار و نان فانتزی و جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمتها در حال اجراست.
وی افزود: در جریان بازدیدهای سرزده از واحدهای صنفی، فاکتورهای خرید و قیمتهای عرضه کالا مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن، تعدادی از واحدهای متخلف شناسایی و گزارش تخلفات برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.
فرماندار بوشهر با تأکید بر تداوم نظارتها تصریح کرد: گشتهای مشترک با مشارکت دستگاههای عضو ستاد تنظیم بازار بهصورت روزانه و بدون اطلاع قبلی ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کمفروشی و نقض ضوابط صنفی برخورد میشود.
مظفری، رعایت نکردن درصد سود قانونی، خودداری از درج و اعلام قیمت، نصب نکردن نرخنامه مصوب در معرض دید مشتریان و ارائه نکردن فاکتور معتبر خرید را از مهمترین تخلفات شناساییشده در جریان بازرسیها عنوان کرد.
وی همچنین بر ضرورت تطبیق روزانه قیمتها با نرخهای اعلامشده در سامانه اطلاعرسانی کالا و نصب تابلوهای قیمتگذاری در محل قابل رؤیت مشتریان تأکید کرد و گفت: تمامی واحدهای صنفی موظفاند ضوابط قانونی قیمتگذاری را رعایت کنند.
فرماندار بوشهر در پایان با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان خاطرنشان کرد: مجموعه دولت در شهرستان با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی، روند پایش بازار را ادامه میدهد و در برابر سودجویان و واحدهای صنفی متخلف، هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.
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