گروه استان‌ها - معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با هشدار درباره گسترش مقاومت میکروبی، مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها را یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری باکتری‌های مقاوم دانست.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، داروهایی که سال‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نجات جان انسان‌ها شناخته می‌شدند، حالا با تهدیدی جدی روبه‌رو هستند؛ تهدیدی که بخشی از آن نتیجه مصرف نادرست و بی‌رویه همین داروهاست. مقاومت میکروبی به‌تدریج اثربخشی داروهای ضدمیکروبی را کاهش می‌دهد و می‌تواند درمان عفونت‌هایی را که پیش‌تر به‌راحتی کنترل می‌شدند، با دشواری مواجه کند.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها همچنان یکی از موضوعات مهم نظام سلامت است و کارشناسان بر ضرورت تغییر الگوی مصرف دارو و نظارت جدی‌تر بر تجویز آن تأکید دارند.

«ساسان زائری»، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، به مناسبت هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی (۱۸ تا ۲۴ نوامبر) با تأکید بر ابعاد جهانی این بحران اظهار کرد: مقاومت میکروبی دیگر یک چالش مربوط به آینده نیست، بلکه تهدیدی جهانی برای سلامت انسان و جوامع محسوب می‌شود.

وی توضیح داد: مقاومت میکروبی زمانی اتفاق می‌افتد که میکروب‌ها در طول زمان تغییر کنند و در برابر داروهای ضدمیکروبی واکنش مناسبی نشان ندهند؛ موضوعی که روند درمان عفونت‌ها را دشوارتر می‌کند.

زائری با اشاره به گستردگی پیامدهای این پدیده افزود: سلامت انسان، سلامت حیوانات، امنیت غذایی، تولید محصولات کشاورزی، اقتصاد و توسعه پایدار به یکدیگر وابسته‌اند و گسترش میکروب‌های مقاوم می‌تواند همه این حوزه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک؛ سوخت بحران مقاومت میکروبی

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها را از عوامل مهم ایجاد باکتری‌های چندمقاومتی دانست و بر ضرورت اصلاح رفتارهای دارویی تأکید کرد.

به گفته وی، استفاده غیرضروری از داروهای ضدمیکروبی، تجویزهای غیرمنطقی و بی‌توجهی به اصول صحیح درمان، زمینه گسترش مقاومت میکروبی را فراهم می‌کند؛ مسئله‌ای که مقابله با آن نیازمند مشارکت جدی نظام درمان و مردم است.

زائری در ادامه از برگزاری جلسه کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو با حضور مسئولان دانشگاهی، پزشکان متخصص و نمایندگان بیمه‌های پایه خبر داد و گفت: در این نشست، راهکارهای ارتقای تجویز و مصرف منطقی داروها، به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: اعضای کمیته بر ضرورت تجویز آگاهانه و مبتنی بر شواهد علمی، پرهیز از مصرف غیرضروری داروهای ضدمیکروبی و رعایت اصول صحیح درمان تأکید کردند.

تهدیدی که با یک نسخه اشتباه جدی‌تر می‌شود

مقاومت میکروبی مسئله‌ای نیست که بتوان آن را صرفاً به بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی محدود کرد. پیامدهای این بحران می‌تواند از دشوارتر شدن درمان عفونت‌ها تا افزایش هزینه‌های نظام سلامت و تهدید امنیت غذایی گسترش پیدا کند.

در این میان، مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها، اصرار بر دریافت این داروها برای بیماری‌های ویروسی و بی‌توجهی به توصیه‌های پزشک، از جمله رفتارهایی است که باید با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی اصلاح شود.

واقعیت این است که آنتی‌بیوتیک‌ها داروهایی نیستند که برای هر نوع بیماری و هر عفونتی کاربرد داشته باشند. مصرف آن‌ها باید بر اساس تشخیص پزشک و ضرورت درمان انجام شود.

اکنون هشدار معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بار دیگر ضرورت توجه به مصرف منطقی دارو را یادآوری می‌کند؛ چراکه اگر امروز برای کنترل مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها اقدام نشود، ممکن است فردا درمان عفونت‌هایی که اکنون قابل کنترل هستند، دشوارتر و پرهزینه‌تر شود.