گروه استان‌ها - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از افزایش شیوع آنفلوآنزا خبر داد و گفت: بر اساس آخرین گزارش مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، ۲ درصد نمونه‌های تنفسی بررسی‌شده از نظر آنفلوآنزا مثبت بوده‌اند؛ این در حالی است که این میزان در پاییز سال گذشته حدود یک درصد بود و حدود یک‌سوم مبتلایان را کودکان تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان ، «پژمان عقدک» سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با اشاره به افزایش بیماری‌های تنفسی در فصل پاییز و زمستان اظهار کرد: آنفلوآنزا معمولاً با شروع ناگهانی تب، سرفه، گلودرد، سردرد، بدن‌درد، ضعف و بی‌حالی همراه است و شدت علائم آن در مقایسه با سرماخوردگی بیشتر است.

وی افزود: سالمندان، کودکان خردسال و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای از جمله بیماری‌های قلبی، ریوی و دیابت، بیشتر در معرض ابتلا به نوع شدید بیماری و عوارض آن، از جمله ذات‌الریه، قرار دارند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تأکید بر رعایت مراقبت‌های لازم در زمان ابتلا به آنفلوآنزا خاطرنشان کرد: استراحت کافی، مصرف مایعات و کنترل تب و درد با داروهای مناسب از مهم‌ترین اقدامات مراقبتی است.

وی تصریح کرد: آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان آنفلوآنزا جایگاهی ندارند و داروهای ضدویروس نیز باید صرفاً با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شوند.

عقدک، تنگی نفس، درد یا فشار در قفسه سینه، گیجی، کاهش سطح هوشیاری، کبودی لب‌ها، کم‌آبی شدید بدن و تشنج را از جمله علائم هشداردهنده بیماری برشمرد و تأکید کرد: در صورت بروز این علائم، مراجعه سریع به پزشک ضروری است.

وی همچنین شست‌وشوی مرتب دست‌ها، تهویه مناسب فضاهای بسته، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ و ماندن در خانه هنگام ابتلا را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از ابتلا و انتقال آنفلوآنزا عنوان کرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در ادامه با اشاره به اهمیت واکسیناسیون سالانه آنفلوآنزا خاطرنشان کرد: سالمندان بالای ۶۵ سال، زنان باردار، کودکان زیر پنج سال، افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن و دارای ضعف سیستم ایمنی و همچنین کادر بهداشت و درمان، از گروه‌های در اولویت دریافت واکسن آنفلوآنزا هستند.