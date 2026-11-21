گروه استان‌ها - مثبت شدن ۵۱ درصد نمونه‌های آزمایشگاهی آنفلوانزا در بوشهر، در حالی زنگ خطر شیوع بیماری را به صدا درآورده که کودکان ۶ تا ۱۵ سال بیشترین سهم ابتلا را دارند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، موج تازه آنفلوانزا در استان بوشهر، بار دیگر سلامت عمومی را در کانون توجه قرار داده است. مثبت شدن ۵۱ درصد نمونه‌های آزمایشگاهی از نظر ابتلا به این ویروس، در برابر میانگین ۲۲.۵ درصدی کشور، نشان می‌دهد گردش ویروس در استان قابل توجه است؛ وضعیتی که با افزایش ابتلای کودکان و نوجوانان، نگرانی‌ها درباره گسترش بیماری در خانواده‌ها و جامعه را دوچندان کرده است.

نکته مهم اینجاست که عدد ۵۱ درصد به معنای ابتلای نیمی از جمعیت استان نیست، بلکه سهم نمونه‌های مثبت از میان آزمایش‌های انجام‌شده را نشان می‌دهد؛ با این حال، همین شاخص نیز برای جدی گرفتن وضعیت بیماری و ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه کافی است.

در این میان، گروه سنی ۶ تا ۱۵ سال بیشترین موارد ابتلا را به خود اختصاص داده است؛ گروهی که به واسطه حضور مستمر در کلاس‌های درس، تماس نزدیک با همکلاسی‌ها و فعالیت در محیط‌های پرتردد و بسته، در معرض خطر بیشتری برای انتقال ویروس قرار دارد.

نگرانی اصلی اما به محیط مدرسه محدود نمی‌شود؛ دانش‌آموز مبتلا می‌تواند پس از بازگشت به خانه، ویروس را به اعضای خانواده، به‌ویژه سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای منتقل کند. به همین دلیل، کنترل بیماری در مدارس تنها بخشی از مسیر مقابله با موج آنفلوانزاست.

تعطیلی مدارس؛ راهکار موقت یا راه‌حل کنترل بیماری؟

در پی افزایش موارد ابتلا، آموزش‌وپرورش استان بوشهر از غیرحضوری شدن فعالیت تمامی مدارس در روزهای شنبه ۳۰ آبان و یکشنبه اول آذر خبر داد.

همچنین دانشگاه خلیج فارس اعلام کرد کلاس‌های مقطع کارشناسی در این دو روز غیرحضوری برگزار می‌شود، اما آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی به شکل حضوری ادامه خواهد داشت. دانشگاه فرهنگیان نیز از غیرحضوری شدن آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی در همین بازه زمانی خبر داد.

این تصمیم‌ها با هدف کاهش تجمعات، محدود کردن تماس‌های نزدیک و قطع زنجیره انتقال بیماری اتخاذ شده‌اند؛ اما پرسش اساسی این است که آیا با تعطیلی دو روزه مراکز آموزشی می‌توان انتظار مهار موج آنفلوانزا را داشت؟

واقعیت این است که ویروس آنفلوانزا محدود به مدارس و دانشگاه‌ها نیست و در محیط‌های خانوادگی، محل کار، فروشگاه‌ها، وسایل حمل‌ونقل عمومی و دورهمی‌ها نیز امکان انتقال دارد. بنابراین اگر کاهش تجمعات به سایر بخش‌های زندگی اجتماعی تسری پیدا نکند، تعطیلی مراکز آموزشی به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده کنترل بیماری باشد.





۵۱ درصد نمونه‌های آزمایشگاهی مثبت است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به افزایش گردش ویروس آنفلوانزا در استان اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های نظام مراقبت بیماری‌های تنفسی، گروه سنی ۶ تا ۱۵ سال بیشترین موارد ابتلا را به خود اختصاص داده است.

الله‌کرم اخلاقی با اشاره به مثبت شدن ۵۱ درصد نمونه‌های آزمایشگاهی از نظر آنفلوانزا افزود: این میزان در مقایسه با میانگین ۲۲.۵ درصدی کشور قابل توجه است و ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و افزایش آگاهی عمومی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه شرایط حضور دانش‌آموزان در مدارس احتمال انتقال بیماری را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: کلاس‌های پرتراکم، تماس نزدیک و مستمر دانش‌آموزان با یکدیگر و حضور طولانی‌مدت در محیط‌های بسته، به‌ویژه در فضاهای فاقد تهویه مناسب، زمینه انتقال سریع ویروس را فراهم می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به احتمال انتقال بیماری از دانش‌آموزان به اعضای خانواده خاطرنشان کرد: سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای از جمله گروه‌هایی هستند که ممکن است در معرض خطر بیشتری قرار بگیرند.

اخلاقی تأکید کرد: غیرحضوری شدن مدارس اقدامی برای کاهش فرصت انتقال ویروس است، اما تعطیلی مراکز آموزشی نباید تنها راهکار مقابله با آنفلوانزا تلقی شود.

وی از خانواده‌ها خواست از فرستادن کودکان دارای علائم بیماری به مدرسه خودداری کنند و شست‌وشوی مرتب دست‌ها، تهویه مناسب محیط‌های بسته، رعایت آداب سرفه و عطسه و استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ و کم‌تهویه را جدی بگیرند.

تعطیلی مدارس کافی نیست؛ مسئولیت با همه مردم است

آنچه از آمارهای اعلام‌شده و هشدارهای کارشناسان برمی‌آید، این است که مقابله با موج آنفلوانزا در بوشهر به تصمیم‌های مقطعی محدود نمی‌شود. تعطیلی مدارس و غیرحضوری شدن دانشگاه‌ها می‌تواند بخشی از تماس‌های پرخطر را کاهش دهد، اما اگر این فرصت به افزایش دورهمی‌ها، رفت‌وآمدهای غیرضروری و تجمعات خانوادگی تبدیل شود، هدف اصلی این تصمیم‌ها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

اکنون که سهم نمونه‌های مثبت آزمایشگاهی در استان به ۵۱ درصد رسیده و کودکان و نوجوانان در صدر گروه‌های مبتلا قرار دارند، انتظار می‌رود علاوه بر خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مسئول نیز اطلاع‌رسانی و اقدامات پیشگیرانه را جدی‌تر دنبال کنند.

در نهایت، مسئله فقط تعطیلی دو روزه مدارس نیست؛ مسئله حفاظت از سلامت دانش‌آموزان، خانواده‌ها و به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است. مهار این موج بیماری زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که پیشگیری از آنفلوانزا از یک توصیه بهداشتی به یک مسئولیت عمومی تبدیل شود.