گروه استان‌ها - یک محموله بزرگ کالای قاچاق شامل ۶۴۰ دستگاه مانیتور رایانه در جریان عملیات مرزبانان استان بوشهر در آب‌های این استان کشف و ضبط شد؛ محموله‌ای که ارزش آن بنا بر نظر کارشناسان، ۱۹۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک دراستان بوشهر، «جعفر رئیسی» جانشین فرمانده مرزبانی استان بوشهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: در ادامه اقدامات مرزبانی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و با تشدید کنترل و پایش مرزهای آبی، مأموران مرزبانی استان موفق شدند یک فروند شناور باری حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کنند.

وی افزود: مأموران پس از توقیف شناور و انجام بازرسی‌های لازم، موفق به کشف ۶۴۰ دستگاه مانیتور رایانه شدند که بر اساس ارزیابی کارشناسان، ارزش ریالی این محموله قاچاق ۱۹۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به دستگیری دو نفر در ارتباط با این پرونده اضافه کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و انجام مراحل قانونی، برای رسیدگی و سیر مراحل قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

وی با تأکید بر تداوم طرح‌های مقابله‌ای در مرزهای آبی استان بوشهر خاطرنشان کرد: مرزبانان استان با افزایش اشراف اطلاعاتی، کنترل دقیق شناورها و حضور مستمر در مرزهای دریایی، اجازه نخواهند داد فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق کالا در این مناطق به چرخه اقتصادی کشور آسیب وارد کند.

رئیسی تأکید کرد: مقابله با قاچاق کالا و ارز با جدیت در دستور کار مرزبانی استان قرار دارد و مرزبانان بوشهر با هرگونه فعالیت غیرقانونی در مرزهای آبی برخورد خواهند کرد.