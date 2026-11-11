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جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان خبر داد؛

کشف محموله یک‌ونیم تنی روغن حیوانی قاچاق در مریوان

گروه استان‌ها - جانشین فرمانده انتظامی کردستان از شناسایی و توقیف محموله یک‌هزار و ۵۰۰ کیلوگرمی روغن حیوانی به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در شهرستان مریوان خبر داد.

کد خبر: 4201249تاریخ انتشار: 18 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سرهنگ «حسین‌رضا رشیدی»، جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان مریوان در جریان اقدامات اطلاعاتی و رصد محورهای مواصلاتی، یک دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های لازم و هماهنگی با مراجع قضایی، خودروی موردنظر متوقف و در بازرسی از آن، یک‌هزار و ۵۰۰ کیلوگرم روغن حیوانی قاچاق که قرار بود به یکی از کشورهای همسایه منتقل شود، کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به ارزیابی کارشناسان از ارزش این محموله، تصریح کرد: ارزش روغن حیوانی کشف‌شده ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

رشیدی در پایان خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

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برچسب ها

قاچاقمحمولهنیرو انتظامی

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