انهدام تیم تروریستی پژاک در مرزهای غربی کشور

گروه استان‌ها - قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه از انهدام یک تیم تروریستی وابسته به گروهک پژاک پیش از ورود به خاک ایران و انجام اقدامات تروریستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، روابط عمومی قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: یک تیم از گروهک تروریستی پژاک که قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران و انجام اقدامات تروریستی را داشت، پس از رصد اطلاعاتی در مرزهای غربی کشور، در پی درگیری با رزمندگان تیپ تکاور انصارالرسول منهدم شد.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات مقداری سلاح، تجهیزات و مواد انفجاری متعلق به این گروهک کشف و ضبط شده است.

روابط عمومی قرارگاه نجف اشرف همچنین این عملیات را حاصل هوشیاری، اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) و رزمندگان تیپ تکاور انصارالرسول عنوان کرد.