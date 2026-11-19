گذرگاه مرزی خراسان شمالی با ترکمنستان همچنان در انتظار توافق دو کشور؛ ۴ هزار تن کالا ثبت سفارش شد
گروه استانها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به پیگیریهای چندینساله برای ایجاد گذرگاه مرزی با ترکمنستان گفت: تحقق این مطالبه قدیمی در گرو توافق و همراهی طرف ترکمنستانی است و رایزنیهای دیپلماتیک برای دستیابی به این هدف همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، «طاهر رستمی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی، در این رابطه اظهار کرد: ایجاد گذرگاه مرزی با ترکمنستان از سالهای ابتدایی شکلگیری استان بهعنوان یکی از مطالبات مهم توسعهای مطرح بوده و با توجه به ظرفیتهای جغرافیایی، اقتصادی و تجاری خراسان شمالی، همواره مورد توجه مسئولان قرار داشته است.
وی با اشاره به آغاز پیگیریهای این موضوع از سال ۱۳۸۳ افزود: در طول سالهای گذشته پیشنهادهای مختلفی برای ایجاد گذرگاه مرزی مطرح و مناطق متعددی نیز برای این منظور مورد بررسی قرار گرفته است، اما تحقق نهایی این طرح به توافق دو کشور و فراهم شدن بسترهای لازم در سطح دیپلماسی وابسته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی، استقبال نکردن جدی طرف ترکمنستانی را یکی از موانع اصلی تحقق این مطالبه دانست و تصریح کرد: رایزنیها و پیگیریهای متعددی در این زمینه انجام شده و تلاش داریم از طریق مذاکرات دوجانبه، نشستهای مشترک و تعاملات دیپلماتیک، زمینه دستیابی به توافق را فراهم کنیم.
رستمی با تأکید بر ضرورت طرح این موضوع در سطوح عالی روابط ایران و ترکمنستان خاطرنشان کرد: گشایش گذرگاه مرزی باید با جدیت در چارچوب تعاملات مشترک دو کشور دنبال شود تا امکان استفاده از ظرفیتهای گسترده اقتصادی و تجاری منطقه فراهم شود.
وی با اشاره به برخورداری خراسان شمالی از حدود ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان اظهار کرد: ظرفیتهای استان در بخشهای کشاورزی، صنعتی و تولیدی در کنار موقعیت جغرافیایی آن، فرصت مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری، افزایش صادرات و گسترش ارتباطات اقتصادی با کشورهای منطقه ایجاد کرده است.
معاون استاندار خراسان شمالی افزود: ایجاد گذرگاه مرزی میتواند با تسهیل تجارت خارجی، کاهش هزینههای مبادلاتی فعالان اقتصادی و فراهم کردن مسیرهای جدید صادراتی، به افزایش ارزآوری، رونق تولید و استفاده بهتر از ظرفیتهای مرزی استان کمک کند.
رستمی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای جدید ایجادشده در حوزه اختیارات استانداران مرزی برای تسهیل واردات کالا اشاره کرد و گفت: در همین چارچوب، اقدامات لازم برای ثبت سفارش و واردات کالا انجام شده که تنها در دو هفته نخست اجرای این ظرفیت، حدود چهار هزار تن کالا ثبت سفارش شده است.
وی ادامه داد: بخشی از این ظرفیت علاوه بر پاسخگویی به نیازهای استان، برای تأمین کالاهای مورد نیاز استانهای همجوار و سایر مناطق کشور نیز به کار گرفته شده که نشاندهنده توانمندی خراسان شمالی در حوزه تجارت و تأمین کالا است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به ضرورت آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز برای فعالیت گذرگاه مرزی بیان کرد: در صورت حصول توافق و دریافت مجوزهای لازم، توسعه زیرساختهای اجرایی با همکاری دستگاههای مرتبط از جمله وزارت کشور، گمرک و وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رستمی تأکید کرد: خراسان شمالی برای انجام اقدامات اجرایی و فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز، در صورت تحقق توافقات و فراهم شدن شرایط قانونی، آمادگی کامل دارد.
وی در پایان، ایجاد گذرگاه مرزی با ترکمنستان را یکی از ظرفیتهای مهم برای ارتقای جایگاه اقتصادی استان دانست و گفت: این طرح میتواند زمینه توسعه تجارت منطقهای، تقویت تولید و بهرهبرداری بیشتر از موقعیت ژئوپلیتیکی خراسان شمالی را فراهم کند و پیگیری آن همچنان در دستور کار مسئولان استان قرار دارد.
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