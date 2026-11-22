گروه استان‌ - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی خراسان شمالی از ثبت نزدیک به ۷۰ هزار مأموریت اورژانسی در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت ۴۸ مأموریت با استفاده از اورژانس هوایی و حدود ۵ هزار مأموریت نیز توسط موتورلانس‌ها انجام شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، «تقی رحمتی» رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، در این رابطه اظهار کرد: بخشی از خدمات فوریت‌های پزشکی استان از طریق ظرفیت‌های تخصصی مانند اورژانس هوایی و موتورلانس‌ها ارائه شده که نقش مؤثری در تسریع امدادرسانی و دسترسی سریع‌تر به بیماران و مصدومان داشته‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های امدادی افزود: راه‌اندازی اورژانس بانوان در بجنورد و افتتاح پایگاه شهری شماره ۸ از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش پوشش خدمات و کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه انجام شده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: در برخی مناطق بجنورد میانگین زمان حضور نیروهای اورژانس بر بالین بیماران بیشتر از حد مطلوب است و راه‌اندازی پایگاه جدید با هدف بهبود پوشش امدادی و کاهش زمان پاسخ‌گویی در دستور کار قرار گرفت.

رحمتی همچنین از بازسازی آمبولانس‌های خارج‌شده از چرخه خدمت خبر داد و گفت: با انجام تعمیرات اساسی و بازسازی تعدادی از خودروهای امدادی، بخشی از آمبولانس‌های فرسوده دوباره به چرخه خدمت‌رسانی بازگشته و توان عملیاتی ناوگان افزایش یافته است.

وی توسعه پایگاه‌های شهری، روستایی و جاده‌ای را از دیگر برنامه‌های این مجموعه عنوان کرد و افزود: پایگاه اورژانس شهری گرمه به بهره‌برداری رسیده و فضای فیزیکی مستقلی نیز برای پایگاه کوسه شیروان احداث شده است.

رحمتی با اشاره به مشارکت خیرین سلامت در توسعه زیرساخت‌های اورژانس بیان کرد: در حال حاضر چهار پایگاه با همکاری خیرین در مراحل ساخت یا تکمیل قرار دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به پایگاه اورژانس شوقان، پایگاه جاده‌ای ۱۱۵ قاضی و پایگاه اوغاز شیروان اشاره کرد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی خراسان شمالی ادامه داد: ایجاد پایگاه یکه‌سعود در منطقه راز و جرگلان و احداث یک پایگاه در محور جاده قدیم نیز در برنامه قرار دارد تا دسترسی ساکنان مناطق روستایی و دورافتاده به خدمات فوریت‌های پزشکی بهبود یابد.

وی با تشریح ظرفیت‌های فعلی اورژانس استان گفت: اکنون ۵۵ پایگاه شهری و جاده‌ای، هفت دستگاه موتورلانس، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و یک فروند بالگرد امدادی در مجموعه اورژانس خراسان شمالی فعال است که با احتساب ۱۴ پایگاه دانشگاه علوم پزشکی اسفراین، شمار پایگاه‌های اورژانس استان به حدود ۷۰ پایگاه می‌رسد.

رحمتی خاطرنشان کرد: مرکز پاسخ‌گویی و هدایت عملیات اورژانس به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت دارد و طی یک سال گذشته روزانه نزدیک به هزار تماس با این مجموعه برقرار شده است؛ بر همین اساس توسعه پایگاه‌ها، تقویت ناوگان و افزایش سرعت امدادرسانی همچنان از اولویت‌های اصلی اورژانس استان به شمار می‌رود.